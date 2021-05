Max Verstappen wist de beide Mercedessen zondag te splitten en teamgenoot Sergio Perez sloot als vierde aan. Het zijn nog niet de resultaten waar Red Bull met de RB16B op mikt, maar gezien de listige omstandigheden in Portugal kunnen de verantwoordelijken er best mee leven. "Mercedes leek erg sterk op de harde band, ze hadden een duidelijk voordeel ten opzichte van ons. Dan is het eigenlijk nog best goed om de Mercedessen te splitten", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Barcelona als goede test

Volgens Horner valt de tweede plek voor een belangrijk deel aan de coureur toe te schrijven. "Max heeft het buitengewoon goed gedaan, zeker door Hamilton voorbij te gaan bij de herstart. Daarna had Max zelf een momentje. Hij verloor de plek weer aan Lewis, maar het ging zondag echt om de 'marginal gains'. Het zat wederom erg dicht bij elkaar tussen Mercedes en onszelf, dat is op zich al hoopgevend", aldus de Britse teambaas. Horner voegt toe dat het ware beeld pas in Barcelona zichtbaar wordt. "Max heeft volgens mij niet echt genoten van dit weekend. Hij was wat gefrustreerd over het gebrek aan grip en de omstandigheden, al zijn die natuurlijk voor iedereen hetzelfde. Maar in Barcelona gaan we waarschijnlijk een beter beeld krijgen. Van dat circuit hebben alle teams bijzonder veel data. Barcelona heeft verder een goede mix van snelle en langzame bochten, daar wordt het beeld wel iets duidelijker van."

Helmut Marko is een vergelijkbare mening toegedaan. De Spaanse GP gaat meer tonen en in Portugal heeft Red Bull de schade beperkt gehouden. "Dit was een Mercedes-circuit, maar we deden toch goed mee. Het was afgelopen weekend niet goed genoeg om te winnen, maar de ontwikkeling gaat de goede kant op", laat Marko aan Sky Deutschland weten. "Wij waren beter op mediums, maar Max maakte een fout in bocht 14. Toen heeft Bottas ons opgehouden en was Mercedes sterker op de hardste band. Ik hoop dat we in Barcelona terug kunnen vechten."

Marko niet bezig met mening Wolff

Toto Wolff heeft overigens gekscherend laten weten dat Marko als de allerbeste motivator van Mercedes werkt, zo ook zaterdag met zijn opmerkingen over McLaren en een dubbele agenda van Mercedes. De Red Bull-adviseur zit echter niet met de mening van zijn landgenoot. "Mijn God, nee. Het is gewoon een spannend duel en de psychologie maakt daar onderdeel van uit. En als Toto het op deze manier ziet, nou ja, dan moet hij dat mooi zo doen."

