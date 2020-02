Marko ontkracht geruchten: Mateschitz wilde F1 niet verlaten

De laatste wereldtitel van Red Bull dateert uit 2013, de afgelopen zes seizoenen gingen alle hoofdprijzen naar Mercedes. Het afgelopen jaar werd vanwege de overstap naar motorleverancier Honda gezien als een transitieperiode. Alles stond in het teken van 2020, wanneer de formatie uit Milton Keynes echt om de titel wil meestrijden. Hoewel Max Verstappen meerdere zeges op zijn conto kon bijschrijven, wilde het aan het begin van het seizoen nog niet zo vlotten. De situatie bij Red Bull en onzekerheid van Honda over de eigen toekomst in de Formule 1 wekte de indruk dat het project op losse schroeven stond. De vele investeringen in het team hadden namelijk na vele jaren nog geen wereldtitels opgeleverd, terwijl dat wel is wat Red Bull voor ogen had. Red Bull CEO Dietrich Mateschitz zou daarom niet zeker weten of hij wel door wilde gaan met het F1-project, zo ging het gerucht.

In Oostenrijk, de thuisrace van het energiedrankenmerk, knokte Verstappen zich terug na een slechte start en kwam hij als eerste over de finish, maar het was nog niet direct duidelijk of hij de zege ook kon opeisen. De Nederlander was vrij fel in het gevecht met Charles Leclerc om P1 en dwong de Monegask buiten de baan. Bij een tijdstraf zou Red Bull-Honda de zege moeten inleveren, en er werd gespeculeerd dat een dergelijk besluit zelfs reden voor Mateschitz kon zijn om de knoop door te hakken en een punt achter het F1-project te zetten. Uiteindelijk vonden de stewards het geen reden voor een tijdstraf, maar volgens Helmut Marko waren de geruchten hoe dan ook klinkklare onzin. "Het tegenovergestelde was juist waar. Toen het theater weer begon met dat onderzoek [naar de inhaalactie], zei Mateschitz tegen ons: 'Geen zorgen, het maakt niet uit. We hebben deze race gewonnen. Wat ze besluiten heeft toch geen impact meer op ons, want we zijn de morele winnaars.' Het is geweldig om een baas te hebben die zich niet laat afleiden door het gekibbel van de wedstrijdleiding over hun beslissingen", aldus de Red Bull-adviseur tegenover Motorsport.com.