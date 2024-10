Is Red Bull geïnteresseerd in Russell? Marko geeft antwoord

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner liet in Singapore verrassend weten de verrichtingen van Mercedes-coureur George Russell nauwlettend in de gaten te houden. Russell zijn contract loopt eind 2025 af en Horner ziet de Brit wel naar zijn team komen. In gesprek met Motorsport-Total.de, een zustersite van Motorsport.com, nuanceert Red Bull-adviseur Helmut Marko de woorden van Horner. "George Russell is net zo snel als [Lewis] Hamilton in de kwalificatie, misschien zelfs wel sneller", begint de invloedrijke Marko. "Maar Russell hoort bij Mercedes-Benz op dit moment. We zijn zijn gefocust op onze junioren."

Een van de juniorcoureurs, Liam Lawson, krijgt de komende zes races de kans om zich te bewijzen. Voor Marko was dit een logische keuze gezien de prestaties van de nieuwkomers in F1 - Oliver Bearman en Franco Colapinto - dit seizoen. "Je ziet bijvoorbeeld bij Colapinto dat hij vrij onervaren is en niet heel erg succesvol in de juniorklassen - al moet gezegd worden dat hij niet bij de beste teams racete - maar we zien hoe goed zijn prestaties nu zijn", stelt Marko. "We gaan zien wat onze junioren en Yuki Tsunoda nu kunnen doen. Want ook hij [Tsunoda] kan gezien worden als een junior. Maar hoe verhoudt hij zich tot Lawson?"

Colapinto staat in 2025 waarschijnlijk niet op de grid. Bij zijn huidige werkgever Williams is er geen plek en een zitje bij RB F1 Team of Sauber behoort niet echt tot de mogelijkheden. In de wandelgangen werd gesuggereerd dat Red Bull de Argentijn over zou kunnen nemen om hem te stallen bij Sauber - met wat sponsorgeld - maar volgens Marko zijn dat niet echt reële suggesties. "Waarom zouden wij hem een [sponsor]sticker meegeven en hem bij Sauber onderbrengen?" vraagt de Oostenrijker zich af.

Wel ziet Marko dat Colapinto op termijn in F1 terechtkomt. "Hij heeft nog een meerjarig contract bij Williams en is zeker wel iemand voor de toekomst. Wat hij in Baku en Singapore liet zien was heel, heel goed", merkt de adviseur op. "Maar dit is wel een voorbeeldje. Je kunt ook Bearman aanhalen als je het hebt over Formule 2 coureurs die de potentie hebben om het in de Formule 1 te halen. Je kunt als topteam nu niet meer - in tegenstelling tot drie jaar geleden - alles laten afhangen van coureurs die al drie of vier jaar ervaring hebben."

Vettel?

Begin dit jaar zong ook even rond dat Sebastian Vettel een optie zou zijn. De viervoudig wereldkampioen stapte na 2022 uit de koningsklasse van de autosport en besloot helemaal terug te treden uit de racerij. Marko haalt direct een streep door deze mogelijkheid, al erkent hij dat hij dit jaar gesprekken met Vettel voerde. "Maar dat ging niet over Formule 1-activiteiten bij ons", geeft Marko aan. "We hebben nu ook al drie maanden geen contact gehad, want hij is met een Volkswagen-busje op reis en is op plekken waar hij geen telefoonverbinding heeft. Ik denk ook dat hij te lang niet meer in de sport actief is en dat er hele snelle jongere coureurs zijn die na hem komen."