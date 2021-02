Horner: Geen zorgen over prestatieclausule in contract Verstappen

Verstappen beschikt bij Red Bull over een contract dat doorloopt tot en met het Formule 1-seizoen 2023. Het geeft beide partijen zekerheid, al neemt dat niet alle speculaties weg. Speculaties die overigens deels door Horner zijn gevoed. Zo bevestigde de teambaas het bestaan van een prestatieclausule in de nieuwe verbintenis, tot dan toe een publiek geheim, en voegde hij de volgende woorden toe: "Ik weet zeker dat Max bovenaan het lijstje van Mercedes staat om Lewis op te volgen als hij besluit te stoppen."

'Focus op zaken die we zelf in de hand hebben'

Het maakt dat Red Bull op enig moment moet leveren, al is dat precies waar Horner op gericht is. Randzaken en speculaties probeert hij zoveel mogelijk te negeren. "Ik loop net iets te lang in dit wereldje mee om me nog druk te maken over wat anderen doen of zeggen", stelt Horner tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Het belangrijkste is dat we volledig op onszelf gefocust zijn. En ja, natuurlijk is het voor onszelf en voor Max enorm belangrijk om voort te bouwen op de potentie van vorig jaar", duidt hij op het gedeelde belang van een titelstrijd.

"Dat is ons enige doel en verder besteed ik maar weinig tijd aan speculaties. Het devies is eigenlijk heel simpel: we moeten alleen aandacht besteden aan dingen waar we zelf invloed op hebben en moeten er zo alles aan doen om onze eigen prestaties te maximaliseren. In dat opzicht hebben we - met Max en het hele team - een gezamenlijk doel voor ogen."

Horner ziet stabiele reglementen als voordeel

Om dat doel te kunnen bereiken, moet Red Bull de cyclus van povere seizoensstarts doorbreken. Beter uit de startblokken komen is pure noodzaak, weet ook Horner. "Het is in ieder geval een intense winter geweest. Het team is goed omgegaan met alle uitdagingen, ook die door corona. Ik denk dat we nu in een aardige positie zitten. Daarbij helpt het dat we een groot deel van de 2020-auto kunnen meenemen naar dit jaar, dat is zeer ongebruikelijk in de Formule 1." Horner plakte daar in een eerder stadium het percentage van zestig procent op, de overlap tussen de RB16B en de auto van vorig jaar. Deze continuïteit moet bijdragen aan de gewenste titelstrijd. Red Bull wacht, net als alle andere teams, al sinds 2013 op een titel in de Formule 1.

