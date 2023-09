Red Bull rekent niet op Williams-stoeltje voor Lawson

AlphaTauri maakte zaterdag bekend dat het voor volgend jaar vasthoudt aan Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Dit ondanks de goede prestaties van Liam Lawson, die sinds de Grand Prix van Nederland invalt voor de geblesseerde Ricciardo. Wil Lawson komend seizoen F1 rijden, dan is Williams zijn laatste hoop. De formatie uit Grove heeft namelijk nog als enige team een stoeltje beschikbaar voor 2024.

“Maar het is onwaarschijnlijk dat Williams een coureur voor slechts één jaar vastlegt”, aldus Red Bull-teambaas Christian Horner bij Sky Sports. Daarmee geeft hij impliciet aan dat Lawson zeker op de lijst staat bij de Red Bull-teams voor 2025. “Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij de kans op een vast stoeltje krijgt”, vervolgt Horner, die eraan toevoegt dat Red Bull een luxeprobleem had met de keuze tussen Tsunoda, Ricciardo en Lawson. “Liam heeft ons veel stof tot nadenken gegeven, met name na zijn optreden in Singapore. Hij heeft alles gedaan dat een vast zitje rechtvaardigt, maar helaas hebben we slechts twee stoeltjes.”

Horner legt uit waarom AlphaTauri voor Tsunoda en Ricciardo heeft gekozen: “Daniel is met zijn ervaring en motivatie om terug te keren een uitstekende teamleider en een geweldige graadmeter. Yuki boekt progressie en met Daniel als referentie zal hij zeker verder leren. Liam zal zich focussen op zijn test- en reserverol en zoveel mogelijk op de achtergrond rijden in de simulator. We hebben gezien waartoe hij in staat is.”

Voor 2025 sluit Horner veranderingen bij Red Bull Racing niet uit. “Wie weet”, reageert hij. “Bij Red Bull willen we de twee beste coureurs hebben die beschikbaar zijn. We hebben een langlopend contract met Max Verstappen, terwijl de verbintenis van Sergio Perez eind 2024 afloopt. Je wil dus alle opties verkennen. Checo staat op dit moment op pole-position en zal graag willen verlengen, maar we zullen zien hoe Daniel en Yuki het doen en ook waartoe Liam op de achtergrond in staat is als test- en reserverijder.”