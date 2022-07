Technische problemen bij Ferrari bieden Red Bull geen troost

Red Bull legde het tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op bandenslijtage af tegen Ferrari, waardoor Max Verstappen de overwinning aan Charles Leclerc moest laten. Ook Carlos Sainz leek snel genoeg om voor de WK-leider te finishen, maar een gewelddadige motorplof stak daar een stokje voor. De schade in het kampioenschap bleef zo beperkt voor Verstappen. Leclerc kwam over het hele weekend genomen vijf punten dichterbij.

Op de vraag of de technische malheur bij Ferrari troost biedt, antwoordt Christian Horner tegenover onder andere Motorsport.com: “Niet echt. We focussen niet te veel op hen. We hebben daar immers geen controle over of invloed op. We moeten op onszelf focussen en ervoor zorgen dat het we het maximale uit ons pakket halen. Feit is dat zij dit keer een zeer sterke auto hadden en dat zij comfortabel eerste en tweede hadden kunnen worden. Tot om en nabij rondje 12 hadden wij een redelijk goed weekend. We waren de snelste in de kwalificatie en hadden de sprintrace gewonnen. Maar helaas draaide de bandenslijtage ons zondag de nek om.”

Op zaterdag was het verschil in bandenslijtage tussen Red Bull en Ferrari veel minder groot. Horner: “In de sprintrace hebben we in het begin iets harder gepusht, waar we aan het einde een klein beetje de prijs voor moesten betalen. Maar over de gehele race genomen was de slijtage volgens onze analyse identiek aan die van Ferrari. Het enige wat daarna veranderd is, is dat het in de nacht van zaterdag op zondag heeft geregend, de temperatuur iets lager lag en we met een andere hoeveelheid brandstof reden. Het is nu zaak dat we erachter komen waarom onze slijtage tijdens de eerste stint significant slechter was dan die van Charles en Carlos. Nadat we eenmaal in die positie waren beland, stapten we meteen over naar een tweestopper. Maar Ferrari was snel genoeg dat ze na hun pitstops steeds terug konden komen.”

De virtuele safety car voor de brand bij Sainz kort voor het einde en problemen met het gaspedaal van Leclerc zorgden uiteindelijk nog voor een spannende slotfase. “Maar helaas mocht het dit keer niet zo zijn”, aldus Horner. “Het was een combinatie van factoren, maar het kwam er op neer dat we over het geheel genomen gewoon grip tekort kwamen. We hebben dus genoeg te analyseren de komende week.” In voorgaande races leek het goed kunnen managen van de banden juist een belangrijk wapen van Red Bull. “Het is vreemd”, erkent Horner. “Maar een week geleden in Silverstone zagen we er nog vrij goed uit wat betreft de bandenslijtage. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat deze banden vrij gevoelig zijn. Als je ze niet in de juiste window brengt, betaal je een hoge prijs in de vorm van slijtage, iets wat we zondag bij meer teams zagen.”

