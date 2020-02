Red Bull F1-bolides bij Paleis Noordeinde en strand Scheveningen

Formule 1-bolides van Red Bull Racing - in praktijk ouderejaars Toro Rosso's in Red Bull-kleuren - werden de afgelopen dagen gespot op diverse plaatsen in Nederland, onder meer in Zandvoort en later Pernis en Maasland. Het topteam werkt aan een promovideo voor de Grand Prix van Nederland. Vandaag doken de wagens op in Den Haag en omgeving. Vlakbij Paleis Noordeinde evenals op het strand van Scheveningen werden Formule 1-bolides gesignaleerd. Max Verstappen en Alexander Albon rijden zelf overigens niet in de bolides, ondanks dat degenen achter het stuur wel hun helmen op hebben.

Bij de opnames op het strand was ook Jeffrey Herlings aanwezig. De MXGP-topper wordt eveneens gesteund door Red Bull en mocht ook kort zijn opwachting maken.