De RB19 van Red Bull Racing is dit Formule 1-seizoen in handen van Max Verstappen verreweg de snelste bolide van de grid. Inmiddels zijn beide kampioenschappen alweer een aantal races binnen. De auto is nog steeds de beste, maar McLaren kan beetje bij beetje de druk meer opvoeren. Dat laat zien dat de concurrentie allesbehalve stilzit. Het is tevens de verwachting dat Mercedes en Ferrari flink wat wijzigingen gaan doorvoeren aan de auto's in de winter. Daarom moet Red Bull voorkomen dat het niet te zelfgenoegzaam mag worden als het gaat om verbeteringen aan de 2023-auto.

Chief engineer Paul Monaghan laat weten dat het F1-team geen radicale veranderingen doorvoert ten opzichte van het huidige ontwerp, maar dat er wel verbeteringen nodig zijn om de concurrentie op afstand te houden. "Het zou niet slim zijn om niets te doen. De tegenstand wordt groter", zegt hij. "Er zijn echter wat strakkere regels ten opzichte van de eerdere jaren en generaties auto's. Toen konden we iets meer doen. Het zou je niet verbazen als de 2024-auto een evolutie wordt van de huidige auto. Het zou niet slim zijn om dit concept weg te gooien. Aan de andere kant moeten we ook vooruitgang boeken. We moeten sneller worden. De tegenstanders zitten ons op de hielen. Als zij een stap zetten, kunnen wij maar beter een nog grotere zetten. Toch komen een hoop geleerde zaken en voordelen van de huidige wagen terug in de RB20. Dan zien we in Bahrein volgend jaar of we het goed genoeg hebben gedaan."

Voor Red Bull is het een bonus dat het met de auto voor volgend F1-seizoen meer tijd kan spenderen in de windtunnel dan het met de RB19 kon. Het team werd namelijk gehinderd door een reductie van tien procent in simulatietijd als straf voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Die straf is voorbij. Monaghan stelt, net als ander Red Bull-personeel, dat de renstal door de beperkingen een stuk efficiënter heeft leren werken. Iets waar ze veel baat bij hebben. "Het dwong ons opnieuw te kijken naar de efficiëntie waarmee we testen in de windtunnel en in CFD", vervolgt de Brit. "Daarom brachten we een aantal kleinere verbeteringen. Ik denk niet dat deze revolutionair zullen zijn, maar elk van die verfijningen zullen we als voordeel beschouwen. Want als we hierdoor iets meer zaken kunnen testen, gebruiken we die ook weer efficiënter."