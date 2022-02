Formule 1-fans konden afgelopen seizoen meeluisteren bij de gesprekken tussen teammanagers en wedstrijdleider Michael Masi. Namens Red Bull voerde Jonathan Wheatley doorgaans het woord, al blijkt die helemaal geen fan van de geboden openheid. "Het is aan de kijker om te beoordelen of het überhaupt iets heeft toegevoegd of niet, maar in mijn optiek was het fout om al die dingen uit te zenden. We hebben met Michael Masi een talent dat snel voor de leeuwen is gegooid en waarvan we hopen dat hij ooit de schoenen van Charlie Whiting kan vullen. Charlie was een goede vriend van mij en heeft een enorm gat achtergelaten bij de FIA. Wij hebben Michael na zijn promotie gesteund en hij heeft de teams ook gesteund, in dat opzicht hebben we goed samengewerkt. Dat heeft in de praktijk ook echt wel gewerkt, al stopt die samenwerking eigenlijk als alles uitgezonden wordt."

Wheatley geeft ermee aan dat gesprekken achter de schermen ineens openbaar worden en dat daardoor niet alles meer kan worden gezegd. Daar komt nog bij dat alle dingen die wél worden gezegd meteen onder een vergrootglas komen te liggen. "Ik praat verder ook niet met de media en die FIA-radio is er juist voor bedoeld om op een soort nerdniveau over het sportieve reglement te kunnen praten", vervolgt Wheatley in The Jack Threlfall Show. "Maar je kunt nu bijna niet meer vrijuit zeggen ‘volgens mij moeten we dit deel van het reglement even niet volgen’ of ‘misschien moeten we het ditmaal anders doen’. Dat kan eigenlijk niet meer als alles wordt uitgezonden."

Een extra aspect is dat de teambazen zich steeds meer begonnen te roeren, hetgeen in 2022 verboden wordt. In het afgelopen seizoen heeft dat de druk op Masi echter nog vergroot. "Bijkomend gevolg was inderdaad dat de teambazen het kanaal op een gegeven moment zo'n beetje overnamen. Dat is op zich logisch, omdat de druk zo hoog is en omdat de beslissingen gewoonweg te belangrijk zijn." Het heeft in Abu Dhabi geleid tot de befaamde berichten van Christian Horner en Toto Wolff, waarbij Masi in een schier onmogelijke situatie is gebracht. Een situatie waarin hij het nooit voor beide partijen goed kon doen. Dat de teambazen in 2022 niet meer op de FIA-radio mogen komen, is een stap in de goede richting, al hoopt Wheatley eigenlijk dat zijn eigen werk ook weer in de anonimiteit komt en dat de berichten helemaal niet meer op TV komen: "Want hier is eigenlijk niemand bij gebaat."