Red Bull Racing en Mercedes zijn in een felle strijd verwikkeld om de dagzeges, en daarmee indirect ook voor de wereldtitel. Het voordeel lijkt op dit moment licht bij Mercedes te liggen, maar de ontwikkelingsrace gaat gewoon door. Daarbij zoeken beide teams de limiet op en tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje suggereerde Lewis Hamilton dat Red Bull daarbij mogelijk iets over de grens zou zijn gegaan. Hij vermoedde dat de Oostenrijkse renstal qua topsnelheid een voordeel haalt uit een flexibele en buigende achtervleugel.

“De Red Bulls zijn heel snel op het rechte stuk”, stelde de zevenvoudig wereldkampioen na de kwalificatie in Spanje bij Sky F1. “Ze hebben een buigende achtervleugel op hun auto, die hebben ze vandaag gemonteerd en daarmee hebben ze tenminste drie tienden gewonnen. Op de rechte stukken zijn ze dus sneller dan wij en het wordt lastig om ze achter ons te houden. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is.”

Achtervleugel heeft tests doorstaan

Zowel de voor- als achtervleugels worden in de Formule 1 onderworpen aan strikte tests. De FIA is zich ervan bewust dat teams de grens opzoeken met de aerodynamische elasticiteit van de vleugels. Door die elasticiteit buigen de vleugels iets naar achteren op hoge snelheid, wat ervoor zorgt dat de topsnelheid een boost krijgt. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de vleugel de diverse tests goed doorstaan en dus is de FIA tevreden met het ontwerp.

“Ik zag de opmerkingen. Natuurlijk worden deze auto’s grondig gekeurd en er zijn verschillende tests die de auto moet doorstaan. De FIA is helemaal tevreden met de wagen, die alle strikte tests heeft doorstaan”, verklaarde Horner na vragen over Hamiltons opmerkingen. Hij stelt dat de suggestie hem niet helemaal vreemd is. “Ik was dus verbaasd om die opmerkingen te zien, maar het is iets wat Toto [Wolff] mij eerder al gemeld heeft. Ik betwijfel of het Lewis’ eigen mening was, dus waarschijnlijk kwam het ergens anders vandaan.”

Ook Toto Wolff werd vervolgens gevraagd om zijn mening te geven over de kwestie of Red Bull de grenzen van het reglement opzoekt. “Het is leuk en we hebben het besproken”, erkent de Oostenrijkse teambaas van Mercedes. Desondanks wilde hij geen uitspraak doen of er zorgen zijn dat Red Bull daarbij soms te ver gaat.