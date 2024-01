Red Bull licht 'weeffout' bij opstellen nieuw F1-reglement 2026 toe

Het reglement in de Formule 1 blijft nog twee jaar min of meer stabiel, maar nadien staat de teams en coureurs opnieuw een technische ommekeer te wachten. In 2026 gaat zowel het motor- als chassisreglement ingrijpend overhoop. Op motorisch vlak neemt het aandeel elektrisch vermogen toe tot ongeveer vijftig procent, terwijl de MGU-H verdwijnt en de interne verbrandingsmotor (ICE) op volledig duurzame brandstoffen moet draaien. De algehele 'output' zal lager liggen dan met de huidige krachtbron en dus moet de hoeveelheid luchtweerstand ook fors omlaag om de prestaties op F1-niveau te houden. Max Verstappen liet in Oostenrijk op navraag van deze website weten niet erg enthousiast te zijn over de nieuwe plannen op basis van zijn eerste 2026-runs in de simulator.

Actieve aerodynamica moet geen lapmiddel zijn

Verstappen liet weten dat terugschakelen op het rechte stuk in Monza zelfs zou dreigen. Om dat in de praktijk te voorkomen, moet de hoeveelheid drag behoorlijk omlaag en overwegen de FIA en de Formule 1 meer actieve aerodynamica te gebruiken met de voor- en achtervleugels dan dat nu het geval is. Christian Horner waarschuwde voor 'Frankenstein'-auto's en liet weten dat zo'n scenario te voorkomen zou zijn door de motorratio alsnog aan te passen. Het stuitte echter op weerstand en inmiddels heeft ook technisch directeur Pierre Waché tegenover deze website erkend dat het te laat is voor zo'n ingreep. Oplossingen moeten aan de chassiskant worden gevonden, al waarschuwt Waché dat actieve aerodynamica daarbij niet als een 'patch' kan worden gebruikt.

"Het aandeel elektrisch vermogen wordt in 2026 erg groot en als je die energie - net als in je elektrische auto - niet meer kunt inzetten, dan gaat de snelheid natuurlijk enorm omlaag en is het gevoel niet zo fijn. Stel dat je 350 kW aan elektrisch vermogen hebt en 400 kW van de verbrandingsmotor in de Formule 1. Als het elektrisch vermogen op een gegeven moment verbruikt is, dan wordt het totale vermogen dat beschikbaar is bijna gehalveerd. De FIA kijkt nu hoe we de totale hoeveelheid energie beter over een ronde kunnen verdelen. Daarnaast kijkt de FIA naar de karakteristieken van de nieuwe auto, zodat die minder drag en ook minder downforce zal hebben", legt Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com uit. "Als je minder downforce hebt, dan kun je meer energie terugwinnen in de bochten omdat je meer tijd in de remzones en in de bochten doorbrengt. En als je vervolgens ook nog minder drag hebt, dan breng je minder tijd op rechte stukken door. Zo denkt de FIA nu."

Dat laatste moet onder meer gebeuren met actieve aerodynamica. Het is een ontwikkeling waar Red Bull niet per definitie tegen is, al moet het niet als lapmiddel worden gebruikt. "We gebruiken nu ook al DRS tijdens de kwalificaties als actieve aerodynamica, terwijl DRS ons als sport in de kwalificaties eigenlijk niets oplevert. Misschien hebben we in 2026 andere actieve aerodynamica nodig, maar dat vind ik op zich niet zo erg. Het gaat er vooral om dat je naar alle reglementen als één geheel moet kijken. Je kunt niet 'patch' op 'patch' op 'patch' gaan gebruiken om iets op te lossen. Nee, je moet eerst naar het algehele probleem kijken en denken: 'hoe los ik dit op en welke karakteristieken heb ik daar eigenlijk voor nodig?' Als er dan achteraf een lapmiddel nodig blijkt te zijn, dan is het prima. Maar dat kan nooit het uitgangspunt zijn, daar moet je niet mee beginnen."

Motor- en chassisregels zijn niet tegelijk uitgetekend door FIA

Het brengt Waché tot de kern en tot wat Red Bull als een weeffout bij het opstellen van het 2026-reglement ziet: de motorregels en chassisregels zijn niet als één geheel bekeken en zijn niet op hetzelfde moment bedacht. Zo is het motorreglement eerst afgehamerd om bijvoorbeeld Audi en Honda te paaien, en moet er nadien een chassisreglement bij worden bedacht. Het is volgens Waché een verkeerde denkwijze: "Ze hadden beide reglementen tegelijkertijd moeten bedenken, maar dat is met de kennis van nu. Voor ons was het ook niet makkelijk om alles tegelijk te doen, aangezien we natuurlijk volle bak aan het pushen waren om beide kampioenschappen te winnen. Maar dat [beide reglementen niet tegelijk zijn uitgetekend] is het grootste probleem. Ik wil hen [FIA en F1] dat niet echt kwalijk nemen, maar het is wel wat het is. We moeten het er nu mee doen en we moeten hier vooral van leren voor de volgende keer", sluit de technisch directeur van Red Bull af.