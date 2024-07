VIDEO: Red Bull F1 volle bak tijdens begin VT3 Hongarije

Na een hete vrijdag is het op zaterdag bij het Formule 1-weekend in Hongarije ook warm. Er lijken wat meer wolken boven de Hungaroring te hangen, dus dat heeft wel zijn invloed op de baantemperatuur. Veel baanactie is er in het begin van VT3 niet, eigenlijk rijden alleen de Red Bulls hun rondjes. Opvallend, ze doen dat op de hards. Max Verstappen staat na een kwartiertje bovenaan en leidt met bijna een kleine seconde.