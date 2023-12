Horner werd medio 2013 al benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk vanwege zijn diensten voor de autosport. Deze onderscheiding kwam nadat Red Bull voor het derde jaar op rij zowel de rijders- als constructeurstitel had behaald in de Formule 1. Horner mocht vanaf dat moment de letters OBE achter zijn naam voeren. Nu Horner uitgeroepen is tot Commandeur, wat één rang hoger is dan Officier, mag hij de letters CBE achter zijn naam plaatsen.



De hogere koninklijke onderscheiding volgt op een voor Red Bull bijzonder succesvol verlopen F1-seizoen 2023. Het team uit Milton Keynes won 21 van de 22 Grands Prix en werd met een winstpercentage van 95,45 procent de meest dominante formatie uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Alleen in Singapore wist het team niet te winnen. Red Bull vergaarde in totaal 860 punten en werd zo met overmacht voor de zesde keer constructeurskampioen in de Formule 1.

Een zeer belangrijk aandeel in het succesjaar 2023 had Max Verstappen, die negentien keer zegevierde. De Nederlander scoorde 575 punten, waarmee hij in zijn eentje meer punten verzamelde dat het volledige team van Mercedes, dat tweede werd in het constructeurskampioenschap.

"Tien jaar geleden werd ik onverwacht onderscheiden met een OBE en om nu deze tweede onderscheiding te mogen ontvangen, een CBE, is iets waar ik enorm dankbaar voor ben en zeer vereerd mee ben”, laat Horner in een reactie weten. "Het is een groot voorrecht om leiding te geven aan en te werken met zo'n fenomenaal team als Red Bull Racing, en om in een industrie werkzaam te zijn die zoveel bijdraagt aan de Britse economie. Ik ben enorm trots op wat we met Red Bull hebben bereikt in de Formule 1, en in bredere zin de wereld van hightech, en ik ben zeer vereerd dat ik hiervoor erkenning krijg."

Horner ambieerde aanvankelijk een carrière als coureur. Na twee seizoenen voor zijn eigen Arden-team in de Formule 3000 te hebben gereden - en maar één keer in de punten te zijn gefinisht - besloot hij zich volledig te richten op het runnen van de formatie die hij zelf had opgezet. Onder zijn leiderschap groeide Arden uit tot het 'team to beat'. Na opeenvolgende teamkampioenschappen in 2002, 2003 en 2004 (met Robert Doornbos als een van de coureurs in dat laatste jaar) richtte Horner zijn pijlen op de Formule 1. Gesprekken over een overname van Jordan liepen op niets uit. Niet lang daarna werd Horner door Red Bull gehaald om leiding te geven aan het Formule 1-team dat net van Jaguar was gekocht. Zo werd Horner in januari 2005 op 31-jarige leeftijd de jongste teambaas uit de F1-historie. Inmiddels is hij 50 en staat de teller van Red Bull op zeven rijderstitels, zes constructeurstitels en 113 Grand Prix-overwinningen, waarmee de op papier Oostenrijkse equipe tot de meest succesvolle teams uit de F1-geschiedenis behoort.

Voormalig McLaren-teambaas Ron Dennis heeft ook een hogere koninklijke onderscheiding gekregen. De 76-jarige Brit, die eerder al een CBE had ontvangen, werd geridderd voor zijn liefdadigheidswerk en diensten voor de industrie.