Red Bull Racing heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er binnen het concern een onderzoek gaande naar grensoverschrijdend gedrag van teambaas Christian Horner. Het zou gaan om ongewenst gedrag van de Engelsman richting een specifiek persoon binnen het team. Oliver Mintzlaff, directeur van de sportafdeling van de energiedrankjesfabrikant, is op de hoogte gebracht van de aantijgingen en heeft direct een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de beschuldigingen.

In een eerste reactie aan Motorsport.com bevestigt een woordvoerder van het miljardenbedrijf dat er een onderzoek is gaande is. "Nadat het bedrijf op de hoogte is gebracht van bepaalde recente beschuldigingen, is een onafhankelijk onderzoek gestart", aldus Red Bull tegen deze site. "Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat. Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus en het onderzoek zal zo snel als praktisch mogelijk worden afgerond. Het zou op dit moment niet gepast zijn om verder commentaar te geven." Horner zelf laat weten de aantijgingen ten stelligste te ontkennen.

Het kan niet anders dat dit bericht intern bij het Red Bull-team hard aangekomen is. Afgelopen seizoen kon niemand aan de renstal tippen en onder leiding van Horner is de renstal sinds de oprichting uitgegroeid tot een van de succesvolste teams uit de F1-geschiedenis. Zo won de formatie uit Milton Keynes zes constructeurstitels en zeven keer het kampioenschap voor coureurs, drie keer met Max Verstappen en vier keer met Sebastian Vettel. Ook is de renstal een van de grootste werkgevers in de sport. Er werken meer dan duizend mensen op de verschillende afdelingen die het team heeft.

Roerige week

Voor Red Bull komt het nieuws om meerdere redenen niet goed uit. Zo staat volgende week de teampresentatie op het programma, inclusief de onthulling van de RB20 waarmee komend seizoen wordt geracet. Normaal gesproken is daar het management van het team en dus ook teambaas Horner bij aanwezig. Het is nog niet bekend of er aanpassingen in het programma komen, nu bekend is dat er een onderzoek tegen de Engelsman loopt. Daarnaast moet 2024 een feestjaar voor Red Bull Racing worden. Het team viert dit jaar het twintigjarige bestaan.