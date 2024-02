VIDEO: Is Red Bull F1 een Mercedes-kopie? "Klein beetje"

Ondanks dat het Formule 1-team van Red Bull Racing afgelopen jaar met de RB19 verreweg de beste was, is de renstal niet stil gaan zitten. De RB20 heeft flink wat nieuwe onderdelen op zich en een aantal daarvan lijkt gekopieerd van de Mercedes van de afgelopen jaren. Opvallend, want de Duitse renstal stond er de laatste seizoenen niet bepaald goed bij. Giedo van der Garde legt in het Viaplay-programma rondom de testdagen in Bahrein de overeenkomsten en de verschillen uit.

Volgens Van der Garde zijn er zeker wat gelijkenissen tussen de RB20 en de Mercedessen van de afgelopen twee jaar. "Je moet wel altijd opletten wie wat doet. Wat ik vooral mooi vindt, is het 'tunneltje' op de engine cover", waarmee de voormalig F1-coureur doelt op de gulleys. "Mercedes had die vorig jaar op de zijkant van de engine cover en Red Bull heeft ze ook gebouwd." Wel ziet hij een klein verschil tussen de beide ontwerpen. "Hij is ietsjes ronder gemaakt en ietsje minder scherp aan de achterkant. Bij de Mercedes zie je hem iets scherper aflopen. Wat je wel goed kan zien, is het tunneleffect. Het loopt heel mooi en dat hebben ze puur gekopieerd van de Mercedes van vorig jaar. Dat ziet er goed uit."

Een ander groot verschil tussen de twee gulleys is aan de voorkant van het ontwerp te zien. "Waar ze echt wel de 2.0 versie van gemaakt hebben en waar [Adrian] Newey superslim is geweest, is dat tunneltje te maken. Daar kan gewoon wind doorheen", vertelt de onlangs gestopte coureur. Vooral op aerodynamisch vlak moet Red Bull daarvan profiteren. "Hoe meer wind daar doorheen kan. Het gaat allemaal weer naar de achterkant van de auto en naar de onderkant van de auto." Ook een ander element wordt door het tunneltje verbeterd: "Het geeft ook extra koeling. Ja, superslim wat ze daar bedacht hebben."