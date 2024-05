VIDEO: Red Bull F1 krijgt auto niet op snelheid in VT2 Monaco

Net als tijdens het Grand Prix-weekend op Imola kent Red Bull Racing in Monaco de grootste moeite om op de openingsdag het tempo te vinden. Regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen is voorlopig de snelste van de twee coureurs over de smalle straatjes van het prinsdom, maar moet meer dan een halve seconde toegeven op de indrukwekkend snelle Charles Leclerc. Het geklaag over de boordradio liegt er ook niet om. Vooral het stuiteren van de auto over het hobbelige asfalt van het prinsdom wordt niet goed ontvangen door Verstappen en teamgenoot Pérez. Red Bull heeft nog heel wat werk te verzetten wil het zaterdag in de kwalificatie hoge ogen gooien.