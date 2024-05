Red Bull F1 geeft fans de kans om livery voor Silverstone te kiezen

Het is niet de eerste keer dat het Formule 1-team van Red Bull Racing de hulp van de fans inschakelt bij de keuze met welke kleurstelling er gereden wordt. Eerder deed de renstal dat al rond de drie Amerikaanse Grands Prix van 2023. Voor Miami, Austin en Las Vegas konden de fans toen kiezen uit elk drie kleurstellingen. Nu is de keuze wat verder uitgebreid en krijgen ze de kans om uit een vijftal ontwerpen de livery voor de Grand Prix van Groot-Brittannië te kiezen.

Het valt op dat de renstal overweegt om het traditionele blauw voor de race op Britse bodem eenmalig van de auto te halen. De derde optie is namelijk rood-zwart en die livery vertoont enige overeenkomsten met die een testlivery uit 2019. De twee geblokte varianten lijken geïnspireerd op de finishvlag, maar nummer 1 heeft ook wat weg van het grijs-blauwe blokkenschema van de RB1.

2005 Barcelona-test. David Coulthard, Red Bull Racing

Een snelle blik op de reacties op social media blijkt de rood-zwarte optie de favoriet.

De fans die willen stemmen moeten zich aanmelden voor The Paddock Club van Red Bull. Vanuit daar is er een mogelijkheid om je keuze aan te geven. In aanloop naar het weekend in Groot-Brittannië maakt de regerend constructeurskampioen bekend welke livery de winnende is.