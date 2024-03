Sergio Pérez is bezig aan een beslissend seizoen in de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen weet dat aan het einde van het jaar zijn contract afloopt en zal er dus alles aan moeten doen om in het spoor te blijven van de Nederlander. Dat lukte in Bahrein en Saudi-Arabië aardig, maar de eerste dag van de Grand Prix van Australië stemt met een zesde en achtste plaats in de vrije trainingen tot nadenken.

Vooral in de tweede sessie was het gat naar Verstappen groot. Ruim een halve seconde scheidden de twee Red Bull-coureurs en dat is gewoon te veel. "Ik heb nog wat werk te doen", erkende Pérez na afloop. "De slijtage [van de banden] was niet geweldig in de long run. Er is dus nog werk aan de winkel, maar toch denk ik dat we er goed voor staan. Dus we zouden morgen [in de kwalificatie] sterk voor de dag moeten komen."

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto door: Mark Horsburgh / Motorsport Images

De Mexicaan zei flink te hebben moeten wennen aan de omstandigheden op Albert Park. "Zoals gewoonlijk in Melbourne is het behoorlijk lastig, alleen al door het zicht, vooral tegen het einde van de middag. Het is superslecht met de zon zo'n beetje vol in je gezicht. Het is echt moeilijk om dan iets te zien."

Ferrari oogt sterk

Toch zijn de eigen performance en de ondergaande zon niet de enige uitdagingen waar Pérez dit weekend mee moet afrekenen. Ferrari leek vrijdag de snelste auto te hebben in Melbourne, zo moest hij toegeven. "Ze zijn behoorlijk sterk geweest, ik denk dat dit circuit beter voor ze is. Ze zijn ook behoorlijk sterk geweest in de lange runs. Dus ik denk dat ze dit weekend een hele uitdaging zullen zijn om te verslaan." Pérez verwacht dat de Scuderia zondag een goede kans heeft om de hegemonie van Red Bull te doorbreken. "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ze echt heel snel zijn. Dus dat wordt interessant."