Het was een opmerkelijk bericht in deze rustperiode van de Formule 1: Cyril Abiteboul zou een serieuze optie zijn om de overstap te maken naar Red Bull Powertrains. De energiedrankengigant gaat vanaf dit seizoen de motoren zelf produceren en ontwikkelen, met enige hulp van uittredend partner Honda. De afgelopen dagen maakten diverse media melding van het bericht dat Abiteboul aan het roer van het motorenproject zou kunnen komen te staan.

De berichtgeving was opmerkelijk, aangezien Abiteboul en Red Bull er niet echt een beste relatie op nahouden. In de jaren dat Renault als motorpartner aan het topteam uit Milton Keynes verbonden was, werd er regelmatig met deuren gesmeten. De relatie klapte na maandenlang moddergooien over en weer, waarna Red Bull Renault inwisselde voor Honda. Met name adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner lieten zich diverse malen zeer kritisch uit over de Franse fabrikant en hun topman Abiteboul. Van een samenwerking is dan ook geen sprake.

“Ik begrijp werkelijk niet waar deze flauwekul vandaan komt. Het is echt absoluut onzin”, liet Marko in gesprek met f1-insider.com optekenen. “Ben Hodgkinson staat aan het hoofd van ons motorenproject en dat zal ook zo blijven. Wij hopen dat we nog zo lang mogelijk met hem kunnen samenwerken.”

Sauna voor de ziel

De uitgesproken Oostenrijker liet na een periode van rust weer eens wat van zich horen. Na de titelwinst van Max Verstappen in Abu Dhabi trakteerde Marko zichzelf op een tiendaagse kuur in een kliniek in Innsbruck: “Het was een soort sauna voor de ziel. Het lichaam en de geest werden gereinigd van alle stress van het jaar. Mobiele telefoons waren alleen in de avond toegestaan. Ik kan het iedereen aanbevelen!”

F1-update: Speciale terugblik op het kampioensjaar van Verstappen