Red Bull erkent: Wordt lastig om F1-doorontwikkeling vol te houden onder budgetplafond

Red Bull bezet bij het ingaan van de Formule 1-zomerstop de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, maar dat vertelt niet het hele verhaal. Sinds de seizoensopener in Melbourne zijn er namelijk grote stappen gezet door het team uit Milton Keynes.

Uit cijfers van datapartner Paceteq blijkt dat Red Bull in zowel Australië als China maar liefst 1.3 seconde per ronde tekortkwam qua pure race pace. In de laatste twee weekenden voorafgaand aan de zomerstop is die achterstand gereduceerd tot twee à drie tienden per ronde.

Het geeft aan dat Red Bull een seconde heeft gevonden ten opzichte van de kop van het veld, maar dat is wel tegen een bepaalde prijs gekomen – letterlijk en figuurlijk. Het team heeft twee grote updatepakketten geïntroduceerd in Miami en Oostenrijk, waarmee het aerodynamisch concept stevig onder handen is genomen (onder meer de sidepods hebben een compleet ander aanblik gekregen) en het overgewicht van de RB22 is weggewerkt.

Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff zich gedurende de eerste seizoenshelft hardop afvroeg hoe Ferrari in zijn optiek ‘ongelimiteerd’ updates kon introduceren, benadrukte de Scuderia dat Red Bull wellicht nog meer nieuwe onderdelen heeft geïntroduceerd tijdens de eerste elf raceweekenden van dit jaar.

Bij het ingaan van de zomerstop erkent Red Bull-teambaas Laurent Mekies dat het voor zijn formatie lastig wordt om het ontwikkelingstempo door te trekken in de tweede seizoenshelft. Het heeft logischerwijs alles te maken met het budgetplafond dat dit jaar is vastgesteld op 215 miljoen dollar.

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“We hebben tussen de eerste race en nu enorm veel ontwikkelingen aan de auto doorgevoerd om de grote achterstand waarmee we begonnen zo snel mogelijk weg te werken. Het is lastig voor te stellen dat we dat tempo kunnen vasthouden. Desondanks moeten we wel blijven kijken wat de beste manier is om die laatste drie tienden ook nog te vinden.”

Mekies heeft al eerder uitgelegd dat die laatste twee à drie tienden ook meteen het lastigst zijn om te vinden, zeker doordat de concurrentie ook niet stilzit. Zo heeft McLaren-teambaas Andrea Stella voorspeld dat een team dat in de tweede seizoenshelft voor overwinningen wil vechten nog een halve seconde moet vinden voorafgaand aan de seizoensfinale.

Heeft Red Bull geleerd van vorig jaar?

Naast het budgetplafond is er ook nog andere afweging te maken voor alle teams: de verdeling van onder meer de windtunneltijd tussen de auto van dit jaar en het strijdwapen voor volgend seizoen. Mekies laat weten dat Red Bull in dat opzicht voor een andere aanpak kiest dan vorig seizoen. Toen werd alles op alles gezet om McLaren te achterhalen en Max Verstappen nog een titelkans te geven, waar het team volgens technisch directeur Pierre Waché begin 2026 de prijs voor heeft betaald.

Dit jaar wil Red Bull de focus eerder verleggen op het eerstvolgende seizoen. “Ik weet niet hoe de andere teams dat aanpakken, maar het klopt absoluut dat we op een bepaald moment een beslissing moeten nemen over de balans tussen dit jaar en volgend seizoen. Ik verwacht dat we die beslissing aanmerkelijk eerder zullen nemen dan vorig jaar, zeker gezien de reglementen zoals die nu zijn”, duidt Mekies afsluitend op de stabiliteit in het reglement - op enkele kleine aanpassingen voor 2027 na.