Red Bull: Effect van vloerfoto's in Monaco pas te zien rond GP Japan

In de voorbije double header is de onderzijde van de vloer van drie verschillende teams zichtbaar geworden. Mercedes en Red Bull Racing moesten er in Monaco aan geloven, terwijl Williams in Barcelona aan de beurt bleek. Van het laatstgenoemde team zullen de concurrenten in ieder geval niet veel wijzer worden, aangezien de vloer uit Grove bijzonder eenvoudig oogt. Bij Red Bull ligt dit compleet anders en is het ontwerp een stuk geavanceerder, hetgeen ook geen wonder mag heten met Adrian Newey als ontwerper. Onder meer McLaren heeft na het verschijnen van de foto's al laten weten de beelden aandachtig bestudeerd te hebben en 'te begrijpen waarom Red Bull zo sterk is'.

Met die laatste woorden doelde teambaas Andrea Stella overigens puur op de complexe structuur en nog niet meteen op begrijpen van de vloer, in de zin van kopiëren. Dat gezegd hebbende kunnen andere teams er wel enkele aanwijzingen uithalen, waardoor Red Bull de werking van het grondeffect het liefst had afgeschermd voor de concurrentie. "Die foto's zijn voor ons niet geweldig, nee. We hangen onze auto natuurlijk niet in de lucht zodat iedereen ernaar kan kijken. Het is niet ideaal, dat ga ik ook zeker niet ontkennen", begint Paul Monaghan namens Red Bull in een technische mediasessie.

Effect pas rond GP van Japan te zien?

"Maar goed, het is gebeurd en we gaan door. Het is wel goed om te weten dat er een behoorlijke fase zit tussen het moment waarop andere teams onze vloer zien, het moment waarop ze die elementen op hun eigen auto kunnen zetten en vervolgens het moment waarop ze er ook echt sneller mee gaan", vervolgt Monaghan na een vraag van Motorsport.com. Een gevolg waar misschien niet meteen aan gedacht wordt, is dat de Red Bull-foto's ook invloed hebben op de planning van een rivaliserende teams. Zo heeft iedere formatie voorafgaand aan het jaar een ontwikkelingspad uitgestippeld, onder meer voor de vloer. Als dat pad wordt bijgesteld door bijvoorbeeld kennis van de concurrentie zal dat invloed hebben op het moment waarop noviteiten op de baan komen. Het aanpassen van de ontwikkelingsrichting kan met andere woorden vertraging opleveren.

Het is een element dat Monaghan ook aanstipt in Barcelona: "Onze ontwikkelingsplanning is nu al vrij duidelijk voor de rest van het jaar, met een idee wanneer we wat precies op onze eigen auto willen zetten. Als wij met de foto’s van onze vloer invloed hebben op de ontwikkelingsplannen van andere teams, dan zal dat natuurlijk ook effect hebben op het moment waarop ze iets op de auto kunnen brengen. Daardoor moeten we rond de Grand Prix van Japan eigenlijk nog eens een keer spreken. Dan kunnen we pas zien wat het daadwerkelijke effect is en waar iedereen staat."

'Kopie van een snellere auto maakt je niet per definitie beter'

Waar Monaghan laat weten dat Red Bull de eigen planning helder heeft uitgestippeld, heeft Verstappen in Barcelona al laten weten dat daar binnen enkele races ook een update van de vloer bij hoort. "Wij moeten vooral discipline tonen en ons aan het eigen ontwikkelingsplan houden, omdat we alleen maar onze eigen auto beter kunnen maken. We hebben er toch geen invloed op wat anderen doen. We blijven op onze eigen manier doorwerken en proberen zo het snelste team te blijven", vervolgt Monaghan.

Daar komt bij dat het kopiëren van de Red Bull-vloer anderen niet per definitie gaat helpen. Zoals Marko al eerder heeft aangegeven gaat het om het totaalplaatje. "Iedere kopie van een snellere auto gaat jezelf niet per definitie sneller maken", laat Monaghan ook weten. "Het moet allemaal bij elkaar passen. Het gaat niet alleen om de geometrie van de vloer, al speelt die natuurlijk wel een belangrijke rol in de auto’s van tegenwoordig. Maar het gaat nog altijd om de interactie tussen de verschillende delen van een auto. De vloer van onze auto was te zien, die van Mercedes was te zien, maar vergeet ook niet dat vloeren in de pitstraat veel vaker in en uit de pitboxen worden gedragen. Daardoor is het volgens mij niet de eerste keer dat er foto’s van de onderkant verschijnen. Maar nogmaals: niet iedere kopie maakt je sneller en wij moeten de focus in ieder geval gewoon op onszelf houden."

Rudy van Buren over inhaalrace Perez: "Andersom was Verstappen wel tweede geworden"