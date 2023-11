Red Bull: Duel Verstappen-Norris was een kat-en-muisspel

Max Verstappen leek weinig moeite te hebben om de leiding in de Grand Prix van Brazilië te behouden, maar teambaas Christian Horner maakt duidelijk dat Lando Norris het hem een stuk lastiger maakte dan het er uitzag. "Er vond zeker een race plaats. Lando had zijn beste set banden bij de start en zijn beste kans was bij de start", legt Horner uit. "Dus ik was opgelucht toen Max de leiding aan het einde van de openingsronde had behouden."

Horner zag vervolgens zich een 'kat-en-muisspel' ontvouwen op Interlagos, aangezien Verstappen aan de leiding wel vrije lucht had, maar niet te veel kon pushen omdat bandenmanagement cruciaal was. "Je vertelt de coureur dan dat hij op de banden moet letten, maar wel een gat moet trekken. De slipstream is hier vrij krachtig. Maar net als in de sprintrace wist Max dat allemaal goed onder controle te houden en was hij in staat om een gat te slaan."

Toen Verstappen naar binnen kwam voor zijn pitstop, ging Norris mee. De pitcrew van Red Bull leverde weer een scherpe pitstop, want Horner merkt op dat Verstappen daarna het gat had vergroot tot meer dan vijf seconden. "Op de mediums had hij alles onder controle in de laatste stint. Richting het einde was het allemaal rechttoe rechtaan."

Wel erkent Horner dat McLaren de afgelopen races 'onze naaste concurrent' is geweest. Het team uit Woking heeft met updates gedurende het seizoen grote stappen vooruit gezet, waardoor Norris en Oscar Piastri regelmatig achter de RB19 van Verstappen te vinden zijn. Ook Verstappen merkt dat de McLarens de achtervolging hebben ingezet en sluit zich aan bij de woorden van Horner.

"Het ziet er misschien heel makkelijk uit van buitenaf, maar voor de grootste delen van alle stints zat Lando op dezelfde rondetijden als ik", zegt Verstappen. "Het was altijd pas in de laatste vijf tot tien ronden [van een stint] dat we betere bandenslijtage hadden. Maar aan het begin van elke stint moest ik me zeker concentreren en kon ik me geen fouten veroorloven. Hier heb je ook een hoge bandenslijtage, dus zo makkelijk is het niet. Het is niet alsof je kunt ontspannen en de auto zonder gevolgen de bochten in kunt laten rollen. Je moest er echt bovenop zitten. Gelukkig deden we alles, de strategie en pitstops, goed. Daar ben ik dus erg blij om."