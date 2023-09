Red Bull na dramatische kwalificatie in Singapore: Niet het gevolg van technische richtlijn

Dat het een lastig weekend zou worden voor Red Bull, had Max Verstappen al voorspeld. Dat het echter zo dramatisch zou verlopen dat beide Red Bulls niet door zouden gaan naar Q3 - iets wat voor het laatst gebeurde in de Grand Prix van Rusland van 2018 - zag niemand daar aankomen. Verstappen en Sergio Perez worstelden met de balans van de RB19, een auto die het hele jaar al dominant is maar op het stratencircuit van Marina Bay flink tekortschiet. De elfde en dertiende tijd tonen aan dat Red Bull ondanks een fantastisch jaar nog wel wat huiswerk heeft, weet ook teambaas Christian Horner.

"Het is erg verwarrend dat we zo weinig snelheid hebben", zegt Horner tegen Sky Sports. "De auto reageert gewoon niet op de aanpassingen. Je ziet onderstuur, overstuur, remproblemen. Het is alsof we de banden niet in het juiste window wisten te krijgen. Meestal als je zo'n groot gat ziet, komt dat omdat de band gewoon niet fundamenteel werkt." Horner legt uit dat het team met verschillende afstellingen en verschillende voorbereidingen voor de banden heeft gespeeld, maar: "Het kwam er gewoon niet van. We moeten vanavond dus veel zien te begrijpen en zien om te draaien. Het is moeilijk voor ons om morgen terrein goed te maken."

Red Bull heeft dus gesleuteld aan de afstelling van de auto en nam nieuwe onderdelen mee, maar Horner verklaart dat de auto 'in essentie gelijk is' aan de RB19 die het team op Monza en in Zandvoort had. Daardoor komt al gauw de vraag naar boven drijven of het ergens toch iets te maken heeft met de technische richtlijn die sinds dit weekend van kracht is om de veelbesproken flexi-wings tegen te gaan. Horner benadrukt echter dat dit geen effect heeft gehad. "Er is niks veranderd aan de auto. We hebben vrijdag een nieuw aero-onderdeel getest en we dachten: 'Oké, we gaan dat onderdeel aanpassen.' Het is dus een beproefde afstelling die we hebben, maar hij reageert gewoon niet op dit circuit, op dit asfalt. Het was voor beide coureurs heel moeilijk om de banden in het juiste window te krijgen."

Nieuwe problemen

Horner is echter niet van plan om de strijd, ondanks deze tegenvallende kwalificatie, op te geven. "We geven niet op, maar met een startpositie buiten de top-tien op een baan waar je lastig kunt inhalen, hebben we heel wat voor de boeg." Voor nu wil de 49-jarige Brit de teleurstelling achter zich laten. "Alles gebeurt met een reden, we moeten de prestaties van vandaag zien te begrijpen. Natuurlijk zijn we beperkt in wat we morgen kunnen doen, misschien valt er nog wat regen, komen er safety cars... Je weet het gewoon niet. We geven dus niet op en blijven vechten tot het einde. Maar dit weekend heeft tot nu toe al enkele uitdagingen opgeleverd."

Een van die uitdagingen voor Verstappen was het probleem met het op- en terugschakelen. De Nederlander klaagde met name over de upshifts en noemde deze zelfs 'onaanvaardbaar' voordat deze in VT3 aangepast werden. "De downshifts waren veel beter voor Max", stelt Horner na de kwalificatie. "Ze hebben de software afgesteld en dat voelt best goed. In Q1 ging hij naar de snelste tijd na de eerste run en toen hij in Q2 terechtkwam, begon de auto tegen de grond te schrapen, waren de coureurs ontevreden en hadden we problemen die we niet in die eerste sessie hadden. We zaten compleet buiten het window."

Max Verstappen wist net als Sergio Perez niet door te stoten tot Q3 in Singapore. Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Geen zorgen voor Japan

Naast de problemen op de baan kende Verstappen ook naast de baan problemen. In totaal kreeg hij maar liefst drie onderzoeken van de stewards aan zijn broek vanwege het vermeend hinderen van coureurs. Het eerste geval vond al plaats in de pitstraat, vervolgens zat hij Logan Sargeant in de weg tussen bocht 17 en 18 en hinderde hij Yuki Tsunoda in zijn eerste vliegende ronde in Q2. Het leverde hem geen gridstraffen op, wel kreeg hij twee reprimandes.

Toen Horner, voordat deze reprimandes bekend waren, gevraagd werd of hij straffen verwachtte, antwoordde hij cynisch: "Het is een topdag geweest tot nu toe. Dat geval in de pitstraat: we hebben honderden voorbeelden gezien van coureurs die langzaam uit de pitstraat rijden. Volgens mij stopte George [Russell] achter ons in de pitstraat of kwam hij er erg langzaam uit. Ik voorzie daar dus niet echt een probleem. Met Tsunoda: ik denk dat er genoeg ruimte aan de binnenkant zat. Ik heb de herhaling bekeken en denk dat dat marginaal is. En toen ik naar die van Sargeant keek, kwam dat ook doordat er zoveel gebeurde met de halve grid. Dus laten we eens kijken. Het regent hier niet, het giet."

De tegenvallende prestaties van Red Bull in Singapore leiden wel tot vragen over het weekend in Suzuka, dat volgende week plaatsvindt. Maakt Horner zich al zorgen? "We hebben een fantastisch team. Zonder dat hadden we dit jaar niet elke Grand Prix gewonnen. Dus we gaan deze problemen aanpakken en we zullen proberen om er morgen bovenop te komen. We hebben dit weekend nog niet afgeschreven. De punten worden morgen aan het eind van de avond gescoord. Dus we doen alles wat we kunnen in de Grand Prix, kijken dan waar we staan en richten ons dan op Japan."