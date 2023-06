Red Bull: Dominantie zoeter door jaren van pijn achter Mercedes

Red Bull Racing won aan het einde van het V8-tijdperk vier wereldtitels. Vervolgens nam Mercedes het stokje over toen de hybride V6 werd geïntroduceerd. In 2021 kon Max Verstappen de hegemonie doorbreken. In het nieuwe grondeffect-tijdperk domineert het team uit Milton Keynes. Verstappen won met grote overmacht de titel in 2022 en is ook dit jaar al hard op weg naar prolongatie.

Volgens Horner komt die dominantie niet zomaar uit de lucht vallen: “We hebben zeven jaar geprobeerd om weer terug te keren aan de top, en verliezen doet pijn. We hebben heel hard gewerkt om in deze positie te komen. Het gehele team als eenheid - het is niet alleen Max - opereert op zo’n hoog niveau dat we nu een fenomenale auto hebben. We hebben twee geweldige coureurs en Max blijft zich ontwikkelen als rijder. Hij wordt steeds meer gepolijst. De capaciteiten die hij in de auto heeft, zijn werkelijk indrukwekkend.”

Red Bull heeft dit seizoen alle overwinningen op zak. Gezien de huidige vorm is het lastig voor te stellen dat daar op korte termijn verandering in komt. Horner: “We zijn er enorm trots op. We waren de top, vervolgens hadden we een achterstand en knokten we ons terug naar de top. Elk teamlid heeft een cruciale rol gespeeld in deze prestatie. F1 is een van de meest competitieve sporten ter wereld. Wanneer je op zo’n niveau opereert, moet je dat ook vieren.”

Horner denkt nog niet aan wereldtitels

In beide kampioenschappen heeft het team een riante voorsprong opgebouwd. Toch wil Horner niet te ver vooruitkijken: “Alles kan gebeuren. In beide kampioenschappen ziet het er op dit moment heel gezond uit. Wij focussen ons nu echter op Montreal, daar proberen we onze honderdste zege te pakken. En daarna komt onze thuisrace in Oostenrijk, en dan nog een thuisrace in Silverstone. Het gaat gewoon maar door, van evenement naar evenement. Je geeft jezelf geen tijd om te ver vooruit te kijken.”