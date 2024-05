Het genuanceerde verhaal achter Red Bull-geruchten Jonathan Wheatley

In de paddock van Miami is het dit weekend grotendeels over het aangekondigde Red Bull-vertrek van Adrian Newey gegaan. McLaren CEO Zak Brown gooide tijdens de persconferentie voor teambazen nog wat olie op het vuur door te laten weten dat zijn team meer cv's vanuit Red Bull heeft ontvangen in de afgelopen periode. Max Verstappen noemde die woorden van Brown in gesprek met de Nederlandse pers vooral 'stoken' en voegde toe dat het volstrekt normaal is dat andere teams jagen op personeel van Red Bull: "Dat gebeurt in de Formule 1-wereld voortdurend". In lijn daarmee bracht The Times zondag het verhaal naar buiten dat ook sportief directeur Jonathan Wheatley Red Bull Racing zou kunnen verlaten.

Volgens de krant zou Wheatley zich momenteel beraden op zijn toekomst, waarbij hij een promotie naar de rol van teambaas zou ambiëren. Christian Horner is echter niet van plan om plaats te maken bij Red Bull Racing, waardoor die leidinggevende rol bij het kampioensteam niet beschikbaar is. Daar komt bij dat er überhaupt niet veel formaties in de paddock zijn waar de rol van teambaas momenteel vacant is. Het maakt dat de uitkomst van het proces met Wheatley nog bepaald niet vaststaat, zo laat het team weten. De Brit werkt sinds 2006 voor de equipe uit Milton Keynes en heeft als sportief directeur een belangrijke rol gespeeld bij het binnenhalen van de eerste wereldtitel van Max Verstappen in 2021.

Bredere ronde van contractonderhandelingen binnen Red Bull

Gesprekken over de toekomst van Wheatley maken onderdeel uit van een breder geheel aan contractonderhandelingen bij Red Bull Racing, waarbij Motorsport.com heeft vernomen dat het team eerder dit jaar verschillende steunpilaren uit het technisch team - waaronder technisch directeur Pierre Waché - langer heeft vastgelegd. Dit is overigens al voor het nieuws over Adrian Newey gebeurd, waarbij Red Bull andermaal benadrukt dat zijn rol in de voorbije jaren flink is veranderd. Momenteel spreekt het team met andere kopstukken uit het team, waaronder Wheatley en hoofdengineer Paul Monaghan. Het gaat om gesprekken richting 2025, waarvan de uitkomst volgens bronnen nu nog niet vaststaat.

Red Bull voegt toe dat de ambities van Wheatley niet per se samenhangen met alle berichtgeving over de onrust dit jaar. Mocht de 56-jarige Brit wel een kans als teambaas bij een andere formatie kunnen krijgen, dan wil Red Bull hem niet in de weg staan. Desondanks benadrukt het kampioensteam dat Wheatley momenteel ook tevreden is met zijn huidige rol en de verhoudingen binnen het veelbesproken team. Red Bull heeft er afsluitend ook vertrouwen in dat Verstappen volgend jaar het team trouw blijft, waarbij Red Bull door de stabiele reglementen ook nog over een meer dan competitieve auto zou moeten beschikken.