Red Bull, Coulthard en historisch F1-geluid bij Jack's Racing Day Assen

Het is inmiddels een traditie, een beproefd recept eigenlijk: het gratis publieksevenement in de zomer waarbij fans tal van auto- en motorsportklassen krijgen voorgeschoteld. Nadat Gamma het eind 2020 voor gezien hield als titelsponsor, gaat het evenement alweer twee jaar door het leven als Jack's Racing Day. De naam is anders, maar aan de opzet is echter weinig tot niets veranderd. Zo kunnen de aanwezigen nog altijd rekenen op een dagvullend programma: de tweezitter van MP Motorsport met onder meer Puck Moonen erin, de superkarts, het Dakar-team van Coronel en - als het een beetje meezit - ook Formule 1-actie.

In het verleden zijn onder meer Max Verstappen, Nico Hülkenberg en Carlos Sainz langsgekomen in de Drentse hoofdstad. Anno 2022 luisterde de hoofdattractie naar de naam David Coulthard. De Schot kwam beide dagen in actie met de kampioensauto van Sebastian Vettel uit 2012, de Red Bull RB8. "Dit was voor ons de beste optie en met de kennis van nu zeker een aansprekend totaalpakket", blikt organisator Lee van Dam met Motorsport.com terug. "Red Bull spreekt de Formule 1-fans natuurlijk enorm aan in Nederland en we zijn ook erg blij dat ze nog met een auto van vóór het hybride tijdperk zijn gekomen. Deze auto heeft namelijk nog een V8-motor en dus het echte F1-geluid. Dat is voor de mensen toch een belangrijk onderdeel van de beleving. Bijkomend voordeel is dat we met deze auto's gewoon donuts konden draaien, met die hybrides mag dat niet."

Wat betreft de man achter het stuur is Van Dam eveneens in zijn nopjes met de komst van Coulthard. "We spraken in een eerder stadium nog wel met Alpine over een demorun van Oscar Piastri of Jack Doohan, maar we zijn erg blij dat dit op ons pad is gekomen." Eén van de huidige Red Bull-rijders naar het TT Circuit Assen krijgen bleek - ook in de Formule 1-zomerstop - gecompliceerd, al is Coulthard volgens Van Dam ook een uitstekend uithangbord gebleken. "Absoluut. De mensen kennen hem natuurlijk wel en zijn omgang met de fans is ook erg goed. Handtekeningen uitdelen en even een praatje maken, hij doet nergens moeilijk of strooit bij de VIP's ook met mooie anekdotes. David is sowieso een man met humor en past hier uitstekend. We hadden Buemi, Vergne, Verstappen en Coulthard al eerder in Assen namens Red Bull, dus de contacten zijn goed."

Bij de naam Coulthard refereert Van Dam aan 2013, het jaar waarin er ook een demonstratie langs de Vaart in Assen plaatsvond. Voor 2022 zat dat overigens ook weer in de pijplijn, maar is dat deel van het feest niet doorgegaan, aldus de LDP-voorman. "Alles was eigenlijk daarvoor al rond, maar met het oog op de boerenprotesten was het toch iets te link. Daardoor hebben we het risico niet genomen en het niet gedaan." De F1-actie speelde zich daardoor niet in de binnenstad, maar alleen op het circuit af. De poorten van dat TT Circuit wist het publiek echter goed te vinden. "Over drie dagen genomen, hebben we 75.000 toeschouwers mogen ontvangen", vervolgt Van Dam. "Met dat aantal zijn we tevreden, ook nu de coronarestricties zijn losgelaten. Maar nog belangrijker is eigenlijk dat de Red Bull-demo's en sowieso het hele programma van dit jaar goed zijn ontvangen. De Porsche Carrera Cup Benelux is wel van meerwaarde gebleken en gelukkig hadden we in de MAXX Formula ook weer historische F1-auto's, onder meer die mooie Jaguar van Klaas Zwart. Al met al kijken we zeker terug op een geslaagde editie en smaakt dit naar meer voor volgend jaar."

Video: Met David Coulthard en Red Bull een rondje over het TT Circuit Assen