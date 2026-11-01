Formule 1 GP van Mexico

Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”

Door de bijzonder lange run naar de eerste bocht belooft de start belangrijk te worden in Mexico. Max Verstappen heeft echter een duidelijk antwoord op de vraag of hij daar nu meer vertrouwen in heeft dan in de afgelopen weken.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 10:12

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Alhoewel Max Verstappen naar eigen zeggen de snelheid had om pole-position te pakken in Mexico-Stad, viel zijn laatste run in duigen door een lock-up in bocht 13 – volgens de Red Bull-coureur vooral veroorzaakt doordat Lando Norris hem enigszins hinderde.

Het uiteindelijke kwalitifactieresultaat had de Nederlander normaliter alsnog een plekje op de tweede startrij opgeleverd, maar door de gridstraf na het incident met Liam Lawson zal dat in de praktijk de vijfde startpositie zijn. Dit lijkt in Mexico extra pijnlijk, aangezien de tweede startrij in het verleden al vaker een goede uitgangspositie is gebleken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De slipstream is sterk richting de eerste bocht, waardoor het mislopen van de tweede rij vervelend lijkt.

“Maar dat kun je van tevoren niet weten. Misschien denken we morgen wel ‘die vijfde plek was toch best goed’”, lacht Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock.

Een belangrijker probleem dan de gridstraf is dat Red Bull dit hele seizoen al worstelt met de starts, en door de enorm lange run richting bocht 1 kan dat een extra pijnlijke aangelegenheid worden in Mexico. Teambaas Laurent Mekies heeft al laten weten dat Red Bull het probleem dit jaar niet meer volledig kan verhelpen, aangezien er voor onder meer de koppeling hardware-veranderingen nodig zijn en die pas in 2027 kunnen worden geïntroduceerd.

Desondanks sprak Mekies de hoop uit dat Red Bull dit jaar nog wel stappen kan zetten met de hardware die het heeft, net zoals er vergeleken met Melbourne ook al veel progressie is geboekt. Als Motorsport.com aan Verstappen vraagt of hij ook iets meer vertrouwen heeft voor de start dan in de afgelopen weken, is zijn antwoord echter kort maar krachtig: “Nee, niet echt om eerlijk te zijn.”

Het hangt deels samen met de vrije trainingen in Mexico, toen de proefstarts ook niet helemaal naar wens verliepen. Op vrijdag liet de viervoudig wereldkampioen zelfs via de boordradio weten: “Ik denk dat ik sneller van mijn plek zou komen als ik zou sprinten. Ik doe een proefstart aan het einde van de pitstraat, een ramp. Ik doe nog een proefstart, weer een ramp. Waarom proberen we niet iets anders? Of misschien is het beter als ik een Le Mans-start doe: ik ren, duw de auto en spring erin. En dan vertrek ik voor de race.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Als die uitspraak tijdens de Nederlandse mediasessie ter sprake komt, lacht Verstappen: “Misschien moeten we dat wel doen! Het zal net zo snel zijn, denk ik!” Op een iets serieuzere toon laat de viervoudig wereldkampioen weten dat hij niet zoveel kan doen om een herhaling van zetten te voorkomen. “Er zijn een paar dingen, maar die zitten meer in de procedures [aan de kant van het team]. Maar de start zelf, daar kun je niet zoveel aan doen.”

Het sluit naadloos aan bij de woorden van Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar in Austin, waar beide mannen hebben aangegeven de procedures achter het stuur weliswaar correct te volgen, maar dat zelfs daarmee het resultaat nog niet naar wens was.

Hadjar hoopt dat de start deze zondag iets beter kan verlopen dan in de voorbije weken, maar ook hij benadrukt dat het een sprong in het diepe zal worden – zeker na enkele technische problemen eerder in het weekend. “Ik hoop dat het beter zal gaan, we hebben dit weekend heel hard ons best gedaan. Helaas hebben we in VT1 niet veel kunnen rijden en hebben we geen proefstarts kunnen doen. Vanochtend hadden we een paar redelijke proefstarts, met een redelijk gevoel, dus we zullen morgen zien. We zullen het in ieder geval nodig hebben!”

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- Het Motorsport.com-team

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