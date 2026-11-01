Formule 1 GP van Mexico
Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”
Door de bijzonder lange run naar de eerste bocht belooft de start belangrijk te worden in Mexico. Max Verstappen heeft echter een duidelijk antwoord op de vraag of hij daar nu meer vertrouwen in heeft dan in de afgelopen weken.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 1 nov 2026, 10:12
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto: Mark Thompson / Getty Images
Alhoewel Max Verstappen naar eigen zeggen de snelheid had om pole-position te pakken in Mexico-Stad, viel zijn laatste run in duigen door een lock-up in bocht 13 – volgens de Red Bull-coureur vooral veroorzaakt doordat Lando Norris hem enigszins hinderde.
Het uiteindelijke kwalitifactieresultaat had de Nederlander normaliter alsnog een plekje op de tweede startrij opgeleverd, maar door de gridstraf na het incident met Liam Lawson zal dat in de praktijk de vijfde startpositie zijn. Dit lijkt in Mexico extra pijnlijk, aangezien de tweede startrij in het verleden al vaker een goede uitgangspositie is gebleken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De slipstream is sterk richting de eerste bocht, waardoor het mislopen van de tweede rij vervelend lijkt.
“Maar dat kun je van tevoren niet weten. Misschien denken we morgen wel ‘die vijfde plek was toch best goed’”, lacht Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock.
Een belangrijker probleem dan de gridstraf is dat Red Bull dit hele seizoen al worstelt met de starts, en door de enorm lange run richting bocht 1 kan dat een extra pijnlijke aangelegenheid worden in Mexico. Teambaas Laurent Mekies heeft al laten weten dat Red Bull het probleem dit jaar niet meer volledig kan verhelpen, aangezien er voor onder meer de koppeling hardware-veranderingen nodig zijn en die pas in 2027 kunnen worden geïntroduceerd.
Desondanks sprak Mekies de hoop uit dat Red Bull dit jaar nog wel stappen kan zetten met de hardware die het heeft, net zoals er vergeleken met Melbourne ook al veel progressie is geboekt. Als Motorsport.com aan Verstappen vraagt of hij ook iets meer vertrouwen heeft voor de start dan in de afgelopen weken, is zijn antwoord echter kort maar krachtig: “Nee, niet echt om eerlijk te zijn.”
Het hangt deels samen met de vrije trainingen in Mexico, toen de proefstarts ook niet helemaal naar wens verliepen. Op vrijdag liet de viervoudig wereldkampioen zelfs via de boordradio weten: “Ik denk dat ik sneller van mijn plek zou komen als ik zou sprinten. Ik doe een proefstart aan het einde van de pitstraat, een ramp. Ik doe nog een proefstart, weer een ramp. Waarom proberen we niet iets anders? Of misschien is het beter als ik een Le Mans-start doe: ik ren, duw de auto en spring erin. En dan vertrek ik voor de race.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
Als die uitspraak tijdens de Nederlandse mediasessie ter sprake komt, lacht Verstappen: “Misschien moeten we dat wel doen! Het zal net zo snel zijn, denk ik!” Op een iets serieuzere toon laat de viervoudig wereldkampioen weten dat hij niet zoveel kan doen om een herhaling van zetten te voorkomen. “Er zijn een paar dingen, maar die zitten meer in de procedures [aan de kant van het team]. Maar de start zelf, daar kun je niet zoveel aan doen.”
Het sluit naadloos aan bij de woorden van Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar in Austin, waar beide mannen hebben aangegeven de procedures achter het stuur weliswaar correct te volgen, maar dat zelfs daarmee het resultaat nog niet naar wens was.
Hadjar hoopt dat de start deze zondag iets beter kan verlopen dan in de voorbije weken, maar ook hij benadrukt dat het een sprong in het diepe zal worden – zeker na enkele technische problemen eerder in het weekend. “Ik hoop dat het beter zal gaan, we hebben dit weekend heel hard ons best gedaan. Helaas hebben we in VT1 niet veel kunnen rijden en hebben we geen proefstarts kunnen doen. Vanochtend hadden we een paar redelijke proefstarts, met een redelijk gevoel, dus we zullen morgen zien. We zullen het in ieder geval nodig hebben!”
Lees ook:
Formule 1Liam Lawson gediskwalificeerd na F1-kwalificatie in Mexico – hier is de (complexe) reden
Formule 1Verstappen klaart lucht met Lawson, maar houdt mening over Racing Bulls-zitje liever voor zich
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
23 min
Red Bull vreest start in Mexico, Max Verstappen grapt: “Le Mans-start is net zo snel!”
Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Maleisië
28 min
Yamaha boycot Grand Prix van Qatar vanwege oorlog in Midden-Oosten
Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties”
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Maleisië
51 min
Jack Miller fel tegen Qatar GP: “Niemand wil gaan, maar we riskeren sancties”
Alex Marquez mist omstreden GP van Qatar vanwege operatie
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Maleisië
54 min
Alex Marquez mist omstreden GP van Qatar vanwege operatie
Vorig artikel MotoGP GP van Maleisië live: Marc Marquez wint voor Acosta en Alex Marquez - Bezzecchi zakt weg
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Ronald Vording
F1-update Max Verstappen baalt van Norris op zijn weg, Ocon in Mexico aan de kant gezet door Haas
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
3 u
F1-update Max Verstappen baalt van Norris op zijn weg, Ocon in Mexico aan de kant gezet door Haas
Verstappen klaart lucht met Lawson, maar houdt mening over Racing Bulls-zitje liever voor zich
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
4 u
Verstappen klaart lucht met Lawson, maar houdt mening over Racing Bulls-zitje liever voor zich
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
8 d
Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is
Meer van
Max Verstappen
Wanneer Red Bull de langverwachte nieuwe windtunnel denkt te kunnen gebruiken
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
16 u
Wanneer Red Bull de langverwachte nieuwe windtunnel denkt te kunnen gebruiken
Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
22 u
Red Bull vindt ‘disconnect’ in RB22 na F1-trainingen Max Verstappen en Isack Hadjar
Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Nederland
2 m
Het verborgen voordeel van Max Verstappens nieuwe F1-deal dat Red Bull wil benutten
Meer van
Red Bull Racing
Isack Hadjar krijgt officiële waarschuwing na incident met fan in F1-paddock Mexico
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Isack Hadjar krijgt officiële waarschuwing na incident met fan in F1-paddock Mexico
Max Verstappen haalt uit naar Liam Lawson na botsing in VT2 voor GP van Mexico
Formule 1
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Max Verstappen haalt uit naar Liam Lawson na botsing in VT2 voor GP van Mexico
Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Singapore
15 d
Mekies onder de microscoop: Hoe anders is zijn leiderschap bij Red Bull dan dat van Horner?
Uitgelicht
Geniet van een advertentievrije website
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Mexico
1 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
6 d
Door Jake Boxall-Legge
Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
6 d
Door Stuart Codling
Hoe Verstappen en Antonelli allebei werden verrast in kwalificatie voor GP van Verenigde Staten
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van de Verenigde Staten
8 d
Door Jake Boxall-Legge
Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van de Verenigde Staten 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer