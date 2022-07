Red Bull-coureur Perez slaat nieuwe weg in en wordt teameigenaar

Red Bull-coureur Sergio Perez wordt eigenaar van een van de twaalf teams die gaan deelnemen aan het nieuwe E1-kampioenschap, wat in 2023 van start gaat. De elektrische RaceBird-boot krijgt de kleuren van de Mexicaanse vlag. Formule E-topman Alejandro Agag is de oprichter van het elektrische kampioenschap en kent de Mexicaanse coureur al lange tijd. In 2010 reed Perez voor het GP2-team van Addax, dat in handen was van Agag. Het tweetal hield daarna altijd contact met elkaar.

"Ik vind het echt te gek dat ik teambaas word van een E1-team en ook nog eens een team dat Mexico vertegenwoordigt", zegt Perez. "Ik heb altijd goed in de gaten gehouden wat Alejandro doet en in welke verschillende kampioenschappen hij actief is. Ik vind het prijzenswaardig wat hij bereikt heeft met het promoten van duurzamere vormen van racen. Het gaat geweldig worden om een raceteam te zien dat de Mexicaanse vlag voert op een wereldwijd podium. Ik kan niet wachten om de RaceBird voor het eerst in actie te zien. Ik heb al veel goede verhalen gehoord over de boot en het eindproduct van de events. Dit wordt een grote en leerzame uitdaging voor me. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan."

Agag, die de hoge baas van de Formule E blijft en de Extreme E-klasse heeft opgezet, zegt: "Checo en ik zijn goede vrienden gebleven sinds onze samenwerking in de GP2. Op een grappige manier voelt het een beetje alsof de cirkel rond is. Ik nam hem aan als coureur en nu heeft Sergio een eigen E1-team. Hij is niet alleen ongelooflijk snel en getalenteerd, maar ook slim. Hij heeft alles in zich om een succesvolle teambaas te worden. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe de plannen zich rondom Team Mexico ontwikkelen."

Agag richtte het E1-kampioenschap op met voormalig F1-engineer Rodi Basso, die met Rubens Barrichello bij Ferrari samenwerkte tussen 2000 en 2004. Daarna vertrok Basso naar Red Bull Racing en werkte hij nog bij McLaren. E1 hoopt twaalf teams en 24 coureurs te laten deelnemen aan races over de hele wereld met de RaceBird-boot. Naar verluidt haalt deze elektrische boot een snelheid van 80 kilometer per uur. Het bijkomende doel is om duurzame technologie op het water te promoten. Het project is goedgekeurd door de Union Internationale Motonautique (UIM). Net als bij de oprichting van de Formule E heeft Agag met E1 een exclusieve overeenkomst voor elektrisch racen.

Team Mexico RaceBird boot