Red Bull-coureur Isack Hadjar geprezen als ‘ultieme teamgenoot’ na F1 GP van Hongarije
Calum Nicholas prees Isack Hadjar als Max Verstappens “ultieme teamgenoot” nadat hij Red Bull hielp een sterk resultaat veilig te stellen tijdens de GP van Hongarije
Voormalig Red Bull-seniormonteur Calum Nicholas heeft Isack Hadjar geprezen als de "ultieme teamgenoot" voor Max Verstappen, na de ondersteunende rol van de 21-jarige tijdens de Grand Prix van Hongarije.
Na een indrukwekkend rookieseizoen bij zusterteam Racing Bulls in 2025, met onder meer een eerste podiumplaats tijdens de Grand Prix van Nederland, werd Hadjar gepromoveerd naar het hoofdteam. Die stap kwam samen met de introductie van de nieuwe technische reglementen van het kampioenschap en Red Bulls overstap naar zijn Red Bull Ford-power units.
Bij het ingaan van de zomerstop staat de formatie uit Milton Keynes vierde in het constructeurskampioenschap met 177 punten. Hoewel de leercurve voor de nieuwe power units steil is geweest, is de nieuwe samenwerking tussen Verstappen en Hadjar een sterke troef voor het team gebleken.
De Frans-Algerijnse coureur hield tijdens zijn tweede stint op de baan in de Grand Prix van Hongarije achtervolgende rivalen op. Door zijn verdedigende inspanning vol te houden en een sterk tempo op de harde bandencompound te behouden, vertraagde Hadjar met succes de auto's achter hem die op zijn teamgenoot aan het jagen waren.
In de officiële Talking Bull-podcast van het team lichtte Nicholas de bijdrage van Hadjar aan het resultaat van het team op de Hungaroring eruit.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
"Aan de andere kant van die garage, Isack Hadjar, wat een prestatie," stelde Nicholas. "De ultieme teamgenoot in de laatste twee races. Wat een geweldige prestatie. Hij wist een paar auto's op te houden, Max ook wat ademruimte te geven in die tweede stint. Briljant, daar houden we van."
Verstappen eindigde de Grand Prix van Hongarije als tweede achter Lando Norris van McLaren, en Hadjar kwam als zesde over de streep. Daardoor verzamelde het team 26 punten.
Hadjar staat momenteel achtste in het coureurskampioenschap met 68 punten en Verstappen staat zesde met 109 punten.
F1 wordt hervat met de Grand Prix van Nederland op Zandvoort van 21 tot en met 23 augustus.
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