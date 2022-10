Red Bull constructeurskampioen na ijzersterke zege Verstappen in Austin

Het is een turbulent weekend geweest voor het Red Bull Formule 1-team. Eerst was er het bericht dat de FIA een voorstel aan de Brits-Oostenrijkse formatie heeft gedaan aangaande de vermeende overtreding van het kostenplafond. Vervolgens kwam het nieuws dat Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is overleden. Als eerbetoon aan de Oostenrijkse zakenman, die met twee teams in de Formule 1 en een succesvol talentenprogramma een grote stempel op de sport heeft gedrukt, klonk er voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix een luid applaus.

Carlos Sainz vertrok de race in Austin van pole-position, maar veel plezier had de Spanjaard niet van zijn eerste startplek. De coureur uit Madrid kwam niet geweldig weg toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden en zag meteen Max Verstappen naast zich opdoemen. De Nederlander won de sprint naar de eerste bocht, waarna Sainz wat agressief terug naar binnen sneed. George Russell zeilde daarop in de linkerflank van de Ferrari, die als gevolg daarvan in een spin belandde. Sainz zag het volledige veld passeren, waarna hij naar de pits reed. Daar aangekomen werd een waterlek geconstateerd door een kapotte radiator, waarmee de race voor de polesitter ten einde was en Red Bull op rozen kwam te zitten voor de constructeurstitel. Russell kreeg voor zijn moment met Sainz een tijdstaf van vijf seconden.

Verstappen reed tijdens de eerste ronden fier aan kop. Lewis Hamilton lag na het akkefietje tussen Sainz en Russell tweede. Aston Martin deed erg goede zaken bij de start: Lance Stroll en Sebastian Vettel waren als vijfde en tiende aan de race begonnen maar kwamen na de eerste ronde als derde en vijfde door. Russell reed tussen de groene bolides op de vierde plaats en Sergio Perez had een prima start door van de negende naar de zesde positie op te rukken, al liep bij het passeren van de Alfa Romeo van Valtteri Bottas wel lichte schade op aan zijn voorvleugel.

In de ronden die volgden, rekende Russell af met Stroll voor de derde plek en stoomde Perez daarachter op naar de vierde positie. Ook Charles Leclerc, die door een gridstraf als twaalfde moest starten, was ondertussen goed naar voren aan het komen. In de twaalfde ronde haalde de Ferrari-coureur Vettel in, waarmee hij alweer zesde lag. Op dat moment was de eerste serie pitstops in volle gang. In de dertiende ronde zocht Hamilton vanaf de tweede plek de pits op. Een ronde later volgde Verstappen. Doordat de Nederlander een comfortabele voorsprong van vijf seconden had, kwam de leiding niet in gevaar.

In de achttiende ronde veroorzaakte Valtteri Bottas een safety car door bij het uitkomen van de voorlaatste bocht van de baan te spinnen en in de grindbak terecht te komen. Dit was in het voordeel van de coureurs die nog niet gestopt waren. Onder andere Vettel en Fernando Alonso konden met minimaal tijdverlies banden wisselen.

Na drie ronden ging de race verder. Verstappen bleef aan kop, voor Hamilton, Perez, Leclerc en Russell. Daarachter was het erg onstuimig. Alonso deed een poging om Stroll voorbij te gaan op het rechte stuk naar de twaalfde bocht, maar reed op de linker achterband van de Canadees en werd gelanceerd. De twee voorwielen van de Spanjaard gingen de lucht in, alvorens hij tegen de vangrails aan de linkerkant van de baan botste. Stroll ging door de aanvaring op hoge snelheid in de rondte en kwam aan de rechterkant van het circuit tegen de baanafzetting. Alonso kon zijn weg na zijn lelijke stuiter wonderwel vervolgen. De auto van Stroll kwam met zware schade midden op de baan tot stilstand. Zo was er binnen een ronde weer een safety car.

Nadat de Aston Martin was geborgen en de baan was ontdaan van alle brokstukken, werd de race hervat. Verstappen en Hamilton lagen nog altijd eerste en tweede, terwijl Leclerc de aanval opende op Perez voor P3. Bij zijn eerste poging om de Mexicaan te passeren ging hij wijd, maar een ronde later was het wel raak voor de Monegask.

De race was 35 ronden onderweg toen Hamilton andermaal als eerste naar de pits ging voor een nieuwe set harde banden. Verstappen ging opnieuw een ronde later naar binnen. Hij wisselde naar mediums. Op dat moment sloeg het noodlot toe bij de Limburger: de wheelgun linksvoor weigerde dienst en er moest naar een andere worden gegrepen, waarmee er kostbare tijd verloren ging. Leclerc was ook naar binnen gekomen voor een bandenwissel en Verstappen reed, nadat het wiel eindelijk vast zat, achter de Ferrari weer de baan op, waarmee hij effectief derde lag, achter Hamilton en Leclerc.

Verstappen reageerde gepikeerd toen zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem meldde dat er nog een lange weg te gaan was. “Ja, weet ik.” Maar werd vervolgens aangespoord om zijn focus te houden. In ronde 39 ging Verstappen bij het ingaan van de eerste bocht langs Leclerc, maar de Ferrari-coureur kwam bij het uitkomen van de knik weer terug. Later in dezelfde ronde was Verstappen er wel succesvol langs bij de twaalfde bocht. Daarna kon er jacht worden gemaakt op Hamilton.

Korte tijd later nam Lewis Hamilton de leiding in de race over van Sebastian Vettel, die nog geen tweede pitstop had gemaakt. Voor de Duitser lonkte het podium, maar toen hij daarna de pits opzocht ging het ook bij hem mis met het wisselen van de band linksvoor. Hij keerde slechts als dertiende terug op de baan. Verstappen was ondertussen druk bezig om het gat met Verstappen aan het dichten.

In ronde 50, van de in totaal 56 ronden, was die klus geklaard en knokte Verstappen zich langs Hamilton. De Mercedes-coureur probeerde nog wat terug te doen, maar moest zijn meerdere erkennen in de tweevoudig kampioen, al moest laatstgenoemde wel op track limits gaan letten. Hij had al drie keer een waarschuwing gekregen, waarmee hij een tijdstraf riskeerde. Hamilton leek Verstappen aardig te volgen, nadat hij was ingehaald, en gaf elke mogelijke track limits-overtreding over van Verstappen over de boordradio door.

Met nog twee ronden te gaan was het gevecht vooraan gestreden; het verschil tussen Verstappen en Hamilton liep ineens snel op. De Nederlander won de race uiteindelijk met vijf seconden voorsprong. Hamilton moest genoegen nemen met de tweede plaats, terwijl Leclerc zich van de twaalfde startplek terugvocht naar een derde plek aan de finish. Perez eindigde vlak achter Leclerc als vierde. George Russell, Lando Norris en Fernando Alonso werden vijfde, zesde en zevende. Sebastian Vettel haalde op de valreep nog Kevin Magnussen in voor de achtste plaats. Het laatste punt was voor Yuki Tsunoda.

Met de constructeurstitel voor Red Bull komt er een einde aan een indrukwekkende reeks van Mercedes, die de afgelopen acht jaar de sterksten waren in dit kampioenschap. Voor het team uit Milton Keynes is het de vijfde keer dat het constructeurskampioen is geworden, na de succesjaren 2010, 2011, 2012 en 2013. Door de race in Austin te winnen heeft Verstappen het recordaantal overwinningen tijdens een seizoen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel geëvenaard: dertien stuks. De Nederlander heeft nu drie races om het record helemaal voor zichzelf te krijgen. Over een week gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Mexico. Daarna staan er alleen nog races in Brazilië en Abu Dhabi op het programma.

Video: Verstappen vecht zich langs Hamilton voor de leiding

Uitslag F1 Grand Prix van de Verenigde Staten: