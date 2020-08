Red Bull tekende als eerste team nieuw Concorde-verdrag

Eerder deze maand maakte Formule 1-eigenaar Liberty Media bekend dat alle teams akkoord zijn gegaan met het nieuwe Concorde-verdrag. Hierin staan de sportieve en financiële afspraken voor de komende jaren, waaronder het nieuwe budgetplafond en een eerlijkere verdeling van de inkomsten. Red Bull-teambaas Christian Horner is tevreden met de gang van zaken tijdens de onderhandelingen.

“Afgelopen week werd bevestigd dat alle tien de teams het nieuwe Concorde-verdrag hebben getekend”, begon Horner in zijn column op de Red Bull-website. “De onderhandelingen waren langdurig, zeker door de wereldwijde uitdagingen waarmee de sport te kampen heeft. Op sommige vlakken ging het echter opmerkelijk eenvoudig ten opzichte van eerdere jaren. Onderhandelen met Bernie Ecclestone in het verleden was altijd leuk, altijd net wat anders maar Liberty was strikt genomen heel fair in de onderhandelingen. Wij waren feitelijk het eerste team dat in Barcelona het verdrag tekende.”

Hij vervolgt: “Je moet bij dergelijke zaken naar het totaalplaatje kijken. Chase Carey en Liberty legden dat op tafel en het was aan de teams of ze door wilden gaan of wilden vertrekken. Over bepaalde punten werd uiteraard gediscussieerd en er zijn elementen die bepaalde teams prettiger vinden dan anderen maar uiteindelijk kwam iedereen tot de conclusie dat dit het beste is voor de sport. Het is een belangrijke overeenkomst voor de F1. Hoewel de details vertrouwelijk zijn, zorgt het voor stabiliteit en continuïteit voor de toekomst. We zijn dus blij dat het rond is.”