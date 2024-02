Toen het doek in Milton Keynes van de nieuwe Red Bull-auto ging en toen Max Verstappen er in Bahrein voor het eerst mee naar buiten reed, leverde de RB20 veel gefronste wenkbrauwen op. Ondanks dat Red Bull Racing de successen vorig jaar aaneenreeg met de RB19 is het concept op de schop gegaan. De auto ziet er anders uit, maar de achterliggende filosofie is volgens technisch directeur Pierre Waché nog grotendeels intact: "Dit is een evolutie. Als je kijkt naar de balans en wat we op dat vlak uit de auto proberen te halen, dan is het duidelijk een evolutie. Het is dezelfde filosofie, alleen een ander concept. Het idee dat erachter zit is dus nog hetzelfde, maar de problemen waar je tegenaan loopt zijn anders doordat het concept nieuw is."

Met de inlets van de sidepods, de zogenaamde gulleys die ver naar achteren doorlopen, luchthappers in het verlengde van de halo en allerlei veranderingen die onderhuids zijn gemaakt, heeft het technisch team vooral veel aandacht besteed aan de koeling en het optimaliseren daarvan. "De koeling is inderdaad anders dit jaar en dat heeft invloed op hoe we tot een bepaalde performance proberen te komen, maar daarbij is de filosofie erachter zit nog wel hetzelfde", vervolgt Waché tijdens een exclusief interview met Motorsport.com in Bahrein.

Emotie aan de kant zetten bij testen van Mercedes-ideeën

Los van deze veranderingen blijft natuurlijk de vraag waarom Red Bull het over een andere boeg heeft gegooid, terwijl de RB19 al de succesvolste auto uit de F1-geschiedenis was. "We zagen een plateau in de doorontwikkeling en als je een nieuwe richting inslaat, dan kom je weer tot nieuwe ideeën." Met het oude concept kwam het plafond op een gegeven moment in zicht, waardoor Red Bull voor een nieuwe stap moest schakelen. "Dat is gebaseerd op de simulaties en getallen. Ten eerste weet je dat je veel moet verbeteren, omdat anderen op je jagen. Ten tweede weet je dat je met het vorige concept op een gegeven moment een plateau zou raken van wat je ermee kunt bereiken. Als je meer ontwikkelingsmogelijkheden wilt, dan moet je risico nemen. Wij hebben besloten om dat risico vroeg te nemen door van concept te veranderen. Bij die risico's halen we vertrouwen en lessen uit alle simulaties die we hebben gedaan. Het is een evolutie van onze filosofie, maar we hebben de vrijheid genomen om dit jaar grote veranderingen door te voeren."

Die veranderingen doen enigszins aan Mercedes denken, waarbij Waché benadrukt dat emoties aan de kant zijn geschoven. Gevraagd of Red Bull delen van het Mercedes-concept heeft gekopieerd, reageert de Fransman: "Ik zie dat iets anders. Je moet er niet emotioneel naar kijken, omdat je in eerste instantie denkt 'het is altijd beter om je eigen idee te volgen'. Maar je moet rationeel kijken en van iets meer afstand. Het gaat om de stopwatch en wat op basis van onze systemen het beste werkt. Je test allerlei dingen in de virtuele wereld en uiteindelijk kies je wat op basis van die modellen werkt. Als mens zeg je al snel 'ik wil mijn eigen idee volgen', maar je moet simpelweg naar de criteria kijken en die criteria zeggen dat dit beter is."

Vernieuwen van concept een risico, maar geen gok

Als de gelijkenissen met Mercedes ter sprake komen, grapt Waché met een lach en een vette knipoog: "Om eerlijk te zijn is dit niet helemaal hetzelfde [als Mercedes], het is veel beter!" Toch is het een valide vraag of de switch tot op zekere hoogte een gok is. Toto Wolff en de zijnen waren op basis van de windtunnel ook overtuigd, maar worstelden op het circuit. "Nee, het is geen gok. We hebben risico genomen, maar dat is iets anders dan gokken", verduidelijkt Waché. "We doen niet zomaar dingen die we niet zouden weten. Het gaat eerder om risico's nemen dan om gokken, maar we hebben die risico's dan weer geminimaliseerd door er zoveel mogelijk onderzoek naar te doen. Ik moet zeggen dat onze aerodynamische mensen echt geweldig werk hebben geleverd."

