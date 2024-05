Red Bull: "Verwachten dat McLaren nu op ieder circuit sterk zal zijn"

Na het dominante Formule 1-seizoen 2023 lijkt Red Bull Racing dit kalenderjaar meer tegenstand te krijgen. Max Verstappen liep in Miami tegen een nederlaag aan, al hing die ook samen met opgelopen vloerschade en een afstelling die niet ideaal was. Het maakte de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola een betere vergelijking en ook daarin wist McLaren een aardig woordje mee te spreken. Zo kwam Lando Norris in de slotfase bijzonder dichtbij op de harde band en had de Brit naar eigen zeggen nog één rondje nodig om in ieder geval de aanval in te zetten. Zover kwam het niet, al is het voor Red Bull-teambaas Christian Horner wel een teken aan de wand dat de concurrentie aanmerkelijk dichterbij zit.

Spanning vooraan een gevolg van stabiele reglementen

"We kunnen niet achteroverleunen en dat doen we ook zeker niet. We hebben vijf van de zeven races tot dusver gewonnen, we hebben beide sprintraces gewonnen en we hebben zeven van de zeven pole-positions gepakt dit jaar, maar de verschillen zijn steeds extreem klein", laat Horner tegenover onder meer Motorsport.com weten. De Brit ziet het als een logisch gevolg van de stabiele reglementen. "We zitten nu in jaar drie van het reglement en daarin zie je altijd convergentie. Precies dat gebeurt ditmaal ook weer. Als je naar de auto's kijkt, dan zie je dat ze steeds meer op elkaar lijken. De verschillen op de baan worden steeds kleiner en dan krijg je races met bijzonder kleine marges zoals zondag."

De stap die McLaren met het updatepakket in Miami heeft gezet, is daar natuurlijk een belangrijke factor in. "In de voorbije races is McLaren onze grootste uitdager geweest, ze hebben hun auto absoluut sneller gemaakt. De filosofie van hen lijkt erg veel op die van ons", geeft Horner aan dat ook de McLaren-auto inmiddels behoorlijk op de RB20 lijkt. Daar moet wel bij opgemerkt dat McLaren er zelf al vroeg bij was met bijvoorbeeld de zogenaamde 'overbite' bij de inlets van de sidepods. Het totaalplaatje maakt dat Horner in meerdere raceweekenden een behoorlijke kluif aan McLaren verwacht te krijgen: "Ze hebben absoluut een stap gezet en we verwachten dat ze vanaf nu competitief zijn op ieder circuit."

Horner stipt McLaren aan als grootste uitdager in Monaco

Dat gezegd hebbende, stelt Horner dat de betere banen voor Red Bull Racing ook nog komen. "Sommige circuits passen beter bij onze sterke punten en op sommige circuits is dat minder het geval. De banen die we in de afgelopen weken hebben bezocht, pasten niet per se bij onze auto." Op circuits als Spa-Francorchamps komt de Red Bull-auto beter tot z'n recht, al moet deze week eerst nog het technische stratencircuit van Monaco worden bezocht. Het wordt een interessante test voor Red Bull, aangezien dat team - ondanks winst in het prinsdom - vorig jaar nog niet zo soeverein bleek op stratencircuits. "Monaco is een uniek circuit en daar draait het volledig om de kwalificatie. Je wint de race er eigenlijk op zaterdag. Het is cruciaal om daar de snelheid over één ronde én een hele scherpe voorkant van de auto te hebben. In dat opzicht denk ik dat Ferrari en McLaren ook kanshebbers zullen zijn."

Gevraagd wie van beide formaties in Monte-Carlo de voornaamste tegenstander wordt, geeft Horner een ander antwoord dan Helmut Marko. De Oostenrijker verwacht het meest van Ferrari, maar de teambaas laat weten: "Ik denk dat je McLaren moet zeggen, zij hebben momenteel een hele snelle auto. Piastri was bij vlagen sterk in Imola en Lando was natuurlijk erg snel richting het einde van de race. Maar goed, Ferrari zal er ook wel goed bij zitten, waardoor we weer tegen vier auto's op moeten boksen. Voor jullie is dat heel leuk", doelt Horner tijdens zijn mediarondje lachend op alle journalisten. "Aan de andere kant is het voor ons ook mooi als je een race kunt winnen waarin je tot het uiterste bent gedreven."