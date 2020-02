Horner over progressie Honda: "Ze lijken erg tevreden"

Aan het begin van 2019 werd Honda officieel motorleverancier van Red Bull, nadat het een jaar eerder ging samenwerken met Toro Rosso. Hoewel de Japanners nog een flinke achterstand weg te werken hadden ten opzichte van Mercedes en Ferrari, werd dat verschil in de loop van het seizoen steeds kleiner. De gedroomde zege kwam er in Oostenrijk, toen Max Verstappen na een dramatische start op indrukwekkende wijze terug aan de leiding wist te komen. Voor het eerst sinds 2006 stond er een F1-coureur die met Honda-motor reed op de hoogste trede van het podium, met op enkele meters afstand het tot tranen toe bewogen Honda-management.

Verstappen zou hetzelfde seizoen nog twee zeges boeken en als derde eindigen in het kampioenschap, zijn beste jaar tot nu toe en tevens Honda's meest succesvolle sinds de terugkeer in de F1 in 2015. De resultaten waren bemoedigend voor het seizoen 2020, waar de motorfabrikant en Red Bull zich nu in alle stilte op voorbereiden. Wat betreft de progressie in de wintermaanden zei teambaas Christian Horner dat de feedback vanuit Honda erg positief was. "Ze lijken erg tevreden. De motor maakte afgelopen jaar veel stappen en de laatste versie is de volgende stap in die evolutie. Ze hebben op de dyno's heel wat kilometers gemaakt. We werken nauw samen met hen, onder andere voor de integratie van de motor in het chassis. Ze delen dezelfde motivatie en het verlangen naar een competitieve vorm, het voortborduren op de drie overwinningen van 2019 en al het andere dat erbij hoorde. Ze zijn heel gefocust op het maken van die volgende stap en de ommezwaai vergeleken met vijf jaar terug is fenomenaal", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com.

Honda beleefde voorheen met McLaren drie lastige seizoenen, waarin het talloze betrouwbaarheidsproblemen ondervond. De overstap naar Toro Rosso en later Red Bull bleek de juiste zet voor het merk. De kloof met de rivalen werd in deze periode een stuk kleiner, waardoor Red Bull en zelfs Toro Rosso meerdere keren konden vechten voor podiumplekken.

Max Verstappen zei dat Honda alle verwachtingen tot nu toe had overtroffen, wat hem vertrouwen gaf in het aankomende seizoen. "Ik was echt enthousiast toen we gingen samenwerken en ben niet teleurgesteld. Ik geniet hier zeker van. Ze zijn er heel scherp op en ik denk dat ze gedurende het seizoen erg vooruit zijn gegaan. Als coureur wil je natuurlijk altijd meer, maar dat geldt ook voor hen. Tegen het eind van het jaar leken we heel competitief. We zaten dicht bij Mercedes, zoals je bijvoorbeeld kon zien in Brazilië met de sprintrace tussen Pierre [Gasly] en Lewis [Hamilton]. Ferrari ligt denk ik nog iets op ons voor, maar Honda heeft deze winter veel stappen gemaakt. We zullen wel zien wat de rest voor elkaar heeft gekregen, want ze zullen ongetwijfeld ook sterker zijn geworden. Ik hoop dat wij daarin een voorsprong hebben."

Verstappen maakt kennis met de Honda F1-historie

Met medewerking van Jonathan Noble en Luke Smith