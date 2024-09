Horner flirt met Russell: “Dom om hem te negeren voor 2026”

Sergio Pérez tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij Red Bull Racing. De nieuwe verbintenis loopt door tot eind 2026, maar bevat ook prestatieclausules. Dat laatste betekent dat Red Bull het recht heeft om afscheid te nemen van de Mexicaan als hij niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Over het presteren van Pérez in het F1-seizoen 2024 zegt teambaas Christian Horner bij Sky Sports F1: “Checo presteert dit jaar ondermaats. Vorig jaar leverde hij goed werk, of in elk geval goed genoeg om tweede te worden in het WK en ons aan de constructeurstitel te helpen.”

Dit jaar heeft Pérez het moeilijker, mede doordat Red Bull niet meer over de snelste auto van het veld beschikt. Mocht het team besluiten afscheid te nemen van Pérez, of Max Verstappen voor een vertrek uit Milton Keynes opteren, dan hoeft een opvolger niet per se uit het eigen juniorprogramma te komen. “We zijn niet bang om buiten onze eigen pool te kijken”, vertelt Horner. “Het contract van George Russell loopt eind volgend jaar af. Het zou dom zijn om daar geen rekening mee te houden. En er zijn nog meer getalenteerde coureurs die dan een aflopende verbintenis hebben.”

De uitspraken van Horner volgen na een half jaar van geflirt van Mercedes-teambaas Toto Wolff met Verstappen. De Oostenrijker had de drievoudig wereldkampioen graag willen vastleggen als opvolger van Lewis Hamilton. Dat bleek niet haalbaar, maar Wolff sluit niet uit dat Verstappen in de toekomst alsnog naar Mercedes verhuist. De Nederlander heeft een contract tot eind 2028 bij Red Bull.

Hoe lang zit Lawson nog op de bank?

Ondanks zijn uitspraak is Horner wel blij met wat hij in de Red Bull-opleiding ziet. “We hebben een aantal geweldige talenten”, reageert de Brit. “We hebben Liam Lawson op de bank zitten. Zit hij op het niveau van Franco Colapinto en Oliver Bearman? De tijd zal het leren. We hebben Isack Hadjar, die tot voor kort aan de leiding ging in de Formule 2. En we hebben een interessant talent in de Formule 3, over wie ik bijzonder enthousiast ben: Arvid Lindblad. Er zit dus zeker iets in ons talentenprogramma.”

Het is de vraag hoe lang Lawson nog ‘op de bank’ zit bij Red Bull. Er doen geruchten de ronde dat Singapore de laatste race van Daniel Ricciardo bij RB F1 is en dat Lawson voor de volgende wedstrijd in Austin (20 oktober) mag instappen. Daarover zegt Horner: “Deze dingen worden constant tegen het licht gehouden. Het gaat uiteraard om een veel groter plaatje dan alleen Daniel. We blijven al onze opties afwegen. We hebben straks bijna een maand tot de volgende race, dus het is logisch dat je dan alle opties voor het laatste deel van het jaar op een rijtje zet.”