Red Bull had elf kandidaten uitgenodigd voor deze Driver Search op Jerez, die vorige week plaatsvond. Jonge talenten van tussen de 13 en 16 jaar namen deel aan deze test en zij vertegenwoordigden het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Italië, Zweden, Libanon, Mexico en Nederland. Het is niet bekend om welke Nederlandse coureurs(s) het gaat: Red Bull heeft de namen van de volledige kandidatenlijst niet gedeeld. Wel is bekend dat twee coureurs op basis van die Red Bull Driver Search toegevoegd zijn aan het opleidingsteam van Red Bull: de 16-jarige Ier Fionn McLaughlin en de 14-jarige Zweed Scott Lindblom.

Het driedaagse evenement was voor veel van de jonge coureurs ook gelijk de eerste kennismaking met formulewagens, aangezien er middels een shootout-format gereden is in F4- en GP3-auto's. Om het talent te beoordelen was Red Bull-adviseur Helmut Marko aanwezig op Jerez. "Het is belangrijk dat we de meesten hier voor het eerst in een formulewagen zien", zegt Marko. "En hoe zij zich aanpassen, hoe snel zij vooruitgang boeken en hoeveel zij zich ontwikkelen tijdens de tweedaagse test. We zoeken naar zowel talent als snelheid, een coureur die een Grand Prix kan winnen. We focussen ons echt op hoe goed deze coureurs zijn onder druk en in de kwalificatiesimulaties. Wij kopen geen sterren, wij creëren ze. Wij geven ze de kans: ze kunnen onze simulators in Milton Keynes gebruiken, ze zullen steun krijgen middels training en voeding. Het is de perfecte voorbereiding op de Formule 1", aldus de Oostenrijker.

Met de Red Bull Driver Search heeft het Oostenrijkse team een oud programma weer van stal gehaald. Hoewel de energiedrankjesfabrikant al sinds 2001 naar het nieuwste talent zoekt, werd in 2005 de Driver Search in het leven geroepen. Deze was bedoeld om een Amerikaanse coureur te vinden die het tot de Formule 1 zou kunnen schoppen. Scott Speed won die competitie en kwam inderdaad in de Formule 1 terecht: hij reed twee seizoenen voor zusterteam Toro Rosso. Het opleidingsteam van Red Bull heeft al veel grote namen opgeleverd in de Formule 1: onder meer Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly en Alexander Albon vonden via Red Bull hun weg naar F1.

Direct competitief

Mogelijk heeft Red Bull op Jerez dus de volgende grote namen gespot. McLaughlin is in ieder geval toegewijd en heeft maar één doel: "Mijn doel in het racen is om wereldkampioen te worden. Ik geef nooit op en ik werk hard totdat ik de top bereik", zegt hij na zijn toewijzing tot het talententeam. "Ik zal blijven werken totdat ik daar ben." Wie zijn rolmodel is? "Sebastian Vettel. Hij is voor mij altijd een inspiratie geweest voor mij." Ook Lindblom heeft dus indruk gemaakt op Marko, van wie bekend is dat hij een oog voor talent heeft. "De grootste uitdaging was om mijn rijstijl van het karten aan te passen naar de F4, want dit was mijn eerste keer in een F4-auto", legt hij uit. Marko zag direct potentie: "Het was zijn eerste keer in een formulewagen en hij was direct competitief", merkt hij op.