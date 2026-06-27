Red Bull biedt excuses aan nadat technisch probleem crash Max Verstappen veroorzaakte

Max Verstappen verloor de controle over zijn RB22 in bocht 9 van de Red Bull Ring, nadat hij naar eigen zeggen drie bochten ervoor ook al een behoorlijk snap had meegemaakt. De Limburger kon de klap zelf niet goed verklaren toen hij de media na afloop van de kwalificatie te woord stond, ook omdat die balansproblemen er tijdens zijn voorgaande runs in de kwalificatie niet waren geweest.

Laurent Mekies heeft inmiddels laten weten dat Verstappen op het moment van de crash downforce tekortkwam aan de achterkant, waardoor de auto bij het insturen “meteen weg was”, zoals Verstappen dat in de media pen omschreef.

“De dynamiek van het incident was behoorlijk ongebruikelijk. We verloren aerodynamische performance aan de achterkant van de auto, waardoor Max geen enkele kans had om de auto op te vangen”, aldus Mekies. “Als team nemen we hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en bieden we onze excuses aan Max aan.”

Red Bull wil op dit moment geen verdere uitlatingen doen over de exacte oorzaak, maar doordat Mekies aangeeft dat er aero performance aan de achterkant ontbrak, lijkt het te duiden op een probleem met de achtervleugel. Vlak voor bocht 9 bevindt zich een SM zone, waar de actieve aerodynamica wordt geopend. Op foto’s is te zien dat de achtervleugel op het moment van de impact dicht is, maar Verstappen miste naar eigen zeggen downforce aan de achterkant op het moment van insturen.

Max Verstappen, Red Bull Racing crash Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Nadat Red Bull de aanleiding heeft gevonden, erkent ook Verstappen dat hij niets kon doen aan de schuiver. “In bocht 9 verloor ik ineens enorm veel grip aan de achterkant, waardoor de auto met hoge snelheid spinde. Het was oncontroleerbare en het stuur blokkeerde volledig”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Door schade aan de achterkant van de auto verloren we aerodynamische performance, wat het probleem veroorzaakte. De auto spinde en de situatie lag helaas volledig buiten mijn controle.”

Verstappen erkent dat hij zonder de crash niet voor pole-position had kunnen vechten, maar denkt dat hij in dat geval als derde was geëindigd achter beide Mercedes-coureurs. De Nederlander voegt toe dat de schade aan de RB22 meevalt, waardoor de crash geen implicaties heeft voor de race.

Red Bull nog lerende over grootschalig updatepakket

Los van de crash, heeft Red Bull dit weekend met meerdere uitdagingen te maken. Op vrijdag klaagden beide coureurs over een probleem met de power unit in bocht 3 – meer specifiek het verlies van RPM bij de apex – al liet Verstappen bij navraag door Motorsport.com weten dat het euvel inmiddels is verholpen.

Daarnaast was de balans van de auto op vrijdag niet naar wens. Dat is bij het ingaan van de kwalificatie en dus parc fermé verbeterd, al erkent Mekies dat het team nog lerende is over het pakket aan nieuwe onderdelen.

“Bij een omvangrijk updatepakket is het nooit simpelweg een kwestie van plug-and-play. De echte uitdaging is om het pakket te begrijpen, het optimale operating window te vinden en gedurende het raceweekend het maximale potentieel eruit te halen. We zijn nog altijd aan het leren, maar vandaag was wel een bemoedigende eerste stap. Het verbeterde tempo dat we hadden, liet de vooruitgang zien die we hebben geboekt met het pakket dat we naar Oostenrijk hebben meegenomen.”

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images