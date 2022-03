Red Bull: Vacuüm veroorzaakte probleem met brandstoftoevoer

De seizoenopener in Bahrein draaide voor Red Bull uit op een grote teleurstelling. Max Verstappen zette zijn auto een paar ronden voor het einde in de pits met een technisch probleem, terwijl hij daarvoor op weg was naar de tweede plaats, na eerder in de race met Charles Leclerc om de leiding te hebben gevochten. Sergio Perez vond zijn Waterloo bij het ingaan van de laatste ronde. De Mexicaan, die na het wegvallen van Verstappen derde lag, bleek getroffen door hetzelfde mankement.

Na de race werd al snel gesproken over een probleem met het brandstofsysteem, waarna Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko naar een van de pompen wees. Het team uit Milton Keynes kwam op vrijdagochtend met een officiële verklaring voor de problemen in Bahrein. Een vacuüm in het systeem blijkt uiteindelijk de oorzaak te zijn geweest van alle ellende.

“Beide coureurs zijn afgelopen weekend getroffen door een gebrek aan brandstofdruk”, laat een woordvoerder van Red Bull Racing weten. “Beide wagens hadden de juiste hoeveelheid brandstof aan boord, maar een vacuüm zorgde ervoor dat de pompen niet langer de motor van brandstof konden voorzien.” Motorsport.com wist donderdag al te melden dat het probleem inmiddels verholpen is. “We hebben de noodzakelijke stappen genomen om dit probleem recht te zetten”, bevestigt de woordvoerder. “We verwachten dit weekend geen problemen meer.”

