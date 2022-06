Red Bull bereid om karakter RB18 tijdens het seizoen aan te passen

Red Bull Racing en titelrivaal Ferrari waren op eerste circuits die dit jaar zijn aangedaan aan elkaar gewaagd. Dat terwijl hun bolides sterk waren op verschillende delen van de banen. De RB18 wordt geroemd om zijn snelheid in de rechte lijn, met een afstelling die minder vieze lucht opvangt. De F1-75 heeft het vooral naar zijn zin in de langzamere bochten.

Maar dit is niet in beton gegoten, volgens Monaghan. Hij sluit niet uit dat Red Bull de karakteristieken van de RB18 gaat veranderen tijdens het seizoen, zodat de wagen op uiteenlopende circuits goed voor de dag kan komen. "We leren ons programma en rondetijden aan te passen", zegt hij. "Je vergelijkt jezelf ook met anderen. We kunnen zien waar Ferrari goed is en op welke punten ze juist minder sterk zijn. Het zou naïef zijn om daar niet naar te kijken. Zij lijken erg sterk te zijn bij lagere snelheid. Wij hebben ogenschijnlijk een voordeel op andere plekken van het circuit. Je ziet dit regelmatig terug in hoe wij onze rondetijden behalen en hoe zij dat doen. Zitten zij vast in een patroon? Geen idee. Zitten wij dat? Zeker niet. We staan open voor verandering."

Verschillen op Silverstone en Spielberg

Volgens de techneut zou dat laatste ook raar zijn in de Formule 1. "Als je stil staat in deze sport, raak je meestal achterop", gaat hij verder. "Als we niet kijken, leren en zaken heroverwegen, zou dat een beetje verwaand van ons zijn." Vooralsnog blijven de verschillen in grote lijnen bestaan, zo vermoedt Monaghan. "Op dit moment zijn we daar blij mee." Over de circuits die nu voor de deur staan, merkt hij op: "Ik denk dat Baku [locatie volgende race] iedereen dezelfde kant op zal trekken. Silverstone kan de nodige verschillen opleveren, net als Spielberg." De Brit verwacht dat in Hongarije iedereen weer dezelfde aanpak zal kiezen voor het realiseren van snelle tijden. "Dat heeft met de aard van het circuit te maken. Voor nu hebben we de zaken dus redelijk goed voor elkaar, maar wie weet blijkt in Abu Dhabi [laatste race] dat we verkeerd zaten."

Spanning in Monaco

Ferrari en Red Bull zaten afgelopen weekend in de krappe straten van Monte Carlo weer dicht bij elkaar. Ferrari's Charles Leclerc pakte er de pole-position voor teamgenoot Carlos Sainz, maar Red Bull was met Sergio Perez en Max Verstappen niet ver weg op het trage parcours in het prinsdom. Perez won uiteindelijk de wedstrijd. "Het is altijd subjectief hoe jouw tempo is vergeleken met dat van een ander", aldus Monaghan. "Het zou naïef zijn geweest als we dachten dat Ferrari hier een fout zou maken. Ik hoop dat zij ook zo over ons dachten, want hij waren vol vertrouwen dat we hier een goede wagen zouden hebben."

Red Bull en Monaghan legden zich vooraf dus niet neer bij een verlies op de langzame omloop van Monaco. "Ik denk dat als je een sterke wagen hebt, je niet bevreesd naar het circuit moet komen. Sommige karakteristieken van deze baan, en ik ga niet zeggen wat ik daarmee precies bedoel, kunnen de problemen van een auto versterken en andere juist wegnemen. Het is aan elk team om daar iets mee te doen. Ik ga er verder geen oordeel over geven. Ik zou niet objectief zijn als ik iets moet zeggen over de aanpak van anderen en wat hun sterke en zwakke punten zijn. Er ligt al genoeg op je bordje wat betreft de ontwikkeling van je eigen auto en het volledig benutten van het potentieel ervan."