Red Bull begrijpt woede van Max Verstappen na crash in Britse GP door "supergevaarlijke" situatie

Max Verstappen had een hele reeks klachten na de Britse Grand Prix, waar zijn Red Bull met nog zes ronden te gaan in de grindbak spinde bij Stowe. Verstappen was op dat moment nog volop in de strijd om de derde plaats, ondanks dat hij de hele race kampte met een slechte balans, problemen met het elektrisch vermogen en versnellingsbakproblemen.

Na afloop uitte hij zijn frustratie – niet alleen over het defect aan de vleugel waardoor hij van de baan schoot, maar ook over de beslissing van het team om de motor niet te wisselen, ook al had hij na de kwalificatie op zaterdag grote problemen ermee gemeld.

"Kijk, hij heeft gelijk dat hij niet blij is," reageerde Red Bull-baas Laurent Mekies. "Het is heel onaangenaam voor coureurs om in twee opeenvolgende races in snelle bochten door de auto in de steek te worden gelaten, zij het om twee verschillende redenen. En het is op een veel kleinere schaal ook uiterst onaangenaam voor ons als groep om onze coureurs de grindbak in te sturen. Dus hij heeft gelijk dat hij ontevreden is."

"Ik twijfel er niet aan dat we als team zullen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit niet opnieuw gebeurt, ook al zijn we daar vandaag niet in geslaagd en nemen we dat zo serieus als maar kan."

Verstappen had been battling with Mercedes' George Russell, who ultimately finished second Photo by: Getty Images

De achtervleugel van Red Bull staat centraal in de speculatie sinds Verstappen crashte tijdens de kwalificatie voor de Austrian Grand Prix van afgelopen weekend op de Red Bull Ring, waar een vertraagde overgang uit Straight Line Mode (SLM) werd aangewezen als oorzaak van de spin.

Actieve aerodynamica, waarbij de flaps van de voor- en achtervleugel kunnen worden versteld om de luchtweerstand te verminderen in aangewezen SLM-zones op de baan, werd dit seizoen geïntroduceerd om de vraag naar de beperkte reserves aan elektrische energie van de motor te verlagen.

Maar het ligt in de aard van de luchtstroom dat die zich niet direct weer aan de vleugeloppervlakken hecht wanneer de actieve aero aan het einde van de SLM-zone wordt uitgeschakeld, wat een tijdelijke periode van instabiliteit in de auto kan veroorzaken terwijl de downforcebalans en de belasting van de banden veranderen.

Tijdens het weekend van de Miami Grand Prix introduceerde Red Bull een zogeheten ‘Macarena wing’, vergelijkbaar met een concept dat al door Ferrari was getoond, maar onafhankelijk ontwikkeld. Hierbij roteert het volledige bovenste element van de achtervleugel ongeveer 180 graden in plaats van in een vlakkere invalshoek te worden geduwd of getrokken.

Het ontwerp wordt geacht een nuttig prestatievoordeel te bieden, maar het activeringsmechanisme is aanzienlijk ingewikkelder, en de luchtstroom rond het vleugelelement is tijdens de rotatiefase aanzienlijk kronkeliger. "We begrijpen zeker wat er op de Red Bull Ring is gebeurd," zei Mekies. "Ik ga niet op de details in, omdat ik niet denk dat dat juist zou zijn, maar we begrijpen het defect."

Laurent Mekies, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Max Slovencik / Getty Images

"En ja, op basis van de eerste analyse van vandaag hebben we een ander soort defect gehad. Dat maakt het niet beter. Het is duidelijk dat in de opeenvolging van gebeurtenissen, of het defect nu anders is of niet, er eigenlijk niet toe doet. We gaan het volledige gebied herzien om ervoor te zorgen dat we geen enkele kans overlaten dat dit opnieuw gebeurt."

"We hebben inmiddels best wat races met dat concept gereden. Het is te vroeg in de analyse om vast te stellen of het een probleem met het concept is of iets anders. Maar we zullen, zeker, geen steen onomgedraaid laten als het daarop aankomt en we houden alle opties open."

Maar Verstappen zal niet makkelijk te sussen zijn. "Een ander defect, laten we zeggen, maar dezelfde uitkomst," zei hij. "Dus opnieuw: terwijl je de bocht instuurt, hecht de achtervleugel niet volledig aan en verlies je daardoor veel downforce - je spint gewoon van de baan. Op dat moment is het supergevaarlijk, omdat je jezelf echt kunt verwonden – twee keer. Ik had geluk in Oostenrijk, ik had hier geluk, maar daarom word je er echt helemaal klaar mee."

Hij zette ook vraagtekens bij de beslissing om de motor of afstelling van de auto niet te wijzigen, ook al zou dat hebben betekend dat hij vanuit de pitlane had moeten starten. "Ik wilde vanuit de pitlane starten," zei hij. "Zij waren er misschien van overtuigd dat ze het konden oplossen [de problemen met de inzet van de motor], maar ik niet."

Verstappen has been critical of his car all season Photo by: Getty Images

Mekies bracht daartegenin dat als Verstappen vanuit de pitlane was gestart, hij niet in de strijd om de derde plaats zou zijn geweest. "Na de kwalificatie was het duidelijk dat we, op zijn zachtst gezegd, niet erg blij waren met de balans van de auto," legde hij uit.

"De afstelling van de auto wijzigen zou simpelweg betekenen dat we vanuit de pitlane moesten starten. En hoewel we wisten dat het niet prettig zou worden om met een zeer imperfecte balans de race in te gaan, vonden we toch dat het ons betere resultaten zou opleveren dan starten vanuit de pitlane met misschien iets beters.

"Nu, het is iets wat we met Max hebben besproken. Ik accepteer volledig dat hij er een ander gevoel bij kan hebben en hij bestuurt de auto, dus zo is het.Maar uiteindelijk waren er vandaag belangrijke lessen. Wat zijn punt betreft: de auto voelde waarschijnlijk vergelijkbaar met wat hij gisteren had, dus we liepen tegen de beperkingen aan waarvan we gisteren wisten dat we die hadden. Ik ben er niet helemaal zeker van dat we op de baan P3 hadden kunnen liggen – voordat het defect optrad, als we vanuit de pitlane waren gestart."