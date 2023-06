Red Bull voerde de eerste races van het seizoen de boventoon met zeven zeges in zeven races. Waar het bij Red Bull op rolletjes loopt, kan dat niet gezegd worden van Mercedes. Zij begonnen dit seizoen met opnieuw een grote achterstand op Red Bull en wist dat het aan de bak moest, willen zij net als vorig jaar nog een zege pakken. In Monaco werd een groot updatepakket geïntroduceerd, maar de eerste echte test was pas in Barcelona. Daar stonden Lewis Hamilton en George Russell er een stuk beter voor en met name in de race was de snelheid erop vooruitgegaan. Daardoor konden Hamilton en Russell voor het eerst sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2022 samen naar het podium. Wel was het gat naar racewinnaar Max Verstappen met 24 seconden groot te noemen.

Het leidde tot voorzichtig optimisme bij Mercedes, maar Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht er niet al te veel van. De Brit stelt namelijk dat dit grote updatepakket een groot deel van het ontwikkelingsbudget van Mercedes zal hebben gekost, waardoor het team de rest van het seizoen niet veel kan doorontwikkelen. Daarnaast wijst hij naar het gat op de finish en vergelijkt hij dit met het verschil in Bahrein tussen Sergio Perez en Fernando Alonso, toen de Spanjaard 26 seconden achter de Mexicaan eindigde. Kortom, volgens Horner is het gat tussen Red Bull en Mercedes niet bepaald veel kleiner geworden.

"Ze hebben zeker een stap gezet", zegt Horner, gevraagd door Motorsport.com naar de vooruitgang bij Mercedes. "Maar ze hebben zo goed als een B-spec geïntroduceerd. Zij moeten wel een significant deel van hun ontwikkelingsbudget aan dit besteed hebben. En als ik naar het gat aan het einde van de race kijk, is deze vergelijkbaar met het gat in Bahrein. Het enige wat er gebeurt, is dat de rangorde achter ons van race tot race verandert. Ik bedoel, Fernando vorige keer [in Monaco], nu Mercedes. Het wordt interessant om te zien hoe dat zich de komende race ontvouwt."

Horner is daarom des te trotser op zijn team en de verrichtingen van het personeel in de fabrieken, die ervoor gezorgd hebben dat Red Bull met de RB19 nog altijd een grote voorsprong heeft op de concurrentie. "Het team doet het ongelofelijk goed, ze zijn extreem efficiënt", prijst Horner zijn team. "Je kunt zien wat de auto sinds Bahrein subtiel hebben ontwikkeld, terwijl de rest om ons heen significante updates heeft meegenomen. De marge is zo goed als hetzelfde gebleven ten opzichte van Bahrein. Dat is zeer bemoedigend voor iedereen in Milton Keynes die op dit moment uitstekend werk levert."