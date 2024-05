Sinds Red Bull-teambaas Christian Horner eerder dit jaar in opspraak is geraakt vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, wordt er gespeculeerd dat Max Verstappen het team uit Milton Keynes weleens kan verlaten, ondanks dat hij nog een contract heeft dat tot en met 2028 loopt. Terwijl Red Bull de geruchten telkens de kop in probeert te drukken, laat Toto Wolff bijna geen mogelijkheid onbenut om te laten weten dat de drievoudig wereldkampioen meer dan welkom is bij Mercedes. Tot grote ergernis van Red Bull-baas Oliver Mintzlaff, zo blijkt uit een interview in Bild am Sonttag.

“Ik begrijp de druk die Toto Wolff en misschien ook andere teams voelen na jaren van achterstand. Maar ik denk dat Toto Wolff zich beter op zijn problemen kan concentreren. Daar heeft hij er genoeg van”, laat de CEO Corporate Projects and New Investments bij het Oostenrijkse concern weten. “En het heeft ook met respect te maken, als je steeds maar weer over het personeel van andere teams praat. Dat hoort niet.”

Volgens Mintzlaff is een voortijdig vertrek van Verstappen totaal niet aan de orde, ondanks dat de Nederlander geen sluitend antwoord geeft als hem naar zijn toekomst gevraagd wordt. “Max heeft een contract voor de lange termijn bij ons en heeft nooit gezegd dat hij die niet wil nakomen. Ik maak me helemaal geen zorgen dat hij een overstap zou overwegen. De rust moet nu gewoon terugkeren. Dat is wat Max wil en dat is ook wat wij willen. Dat heb je ook nodig, als je voor een langere periode succesvol wil zijn, of dat nu in het voetbal is of in de Formule 1.” Een scenario waarin topadviseur Helmut Marko samen met Verstappen naar Mercedes zou overstappen, acht Mintzlaff uitgesloten. Daarvoor zou de Oostenrijker te nauw met Red Bull verbonden zijn.

Geen reden om weg te gaan

Mintzlaff ziet niet geen redenen voor Verstappen om naar een ander team te gaan. “Tenminste, ik kan er geen bedenken. Max wil de snelste auto. Die hebben wij. Max wil wereldkampioen worden. Bij ons maakt hij de beste kans. En Max is een loyale jongen. Hij weet dat Christian Horner en Helmut Marko altijd in hem hebben geloofd. En dat is iets wat hij waardeert. Bovendien is Red Bull gewoon een geweldig merk waarmee hij zich uitstekend kan identificeren. Er zijn dus vele redenen om bij ons te blijven en geen enkele om dat niet te doen.”

Verstappen heeft niettemin meerdere malen gesteld dat het voor hem belangrijk is dat de belangrijke personen in het team blijven. Onlangs werd bekend dat de renstal volgend jaar met Adrian Newey een van de technische kopstukken kwijtraakt. Mintzlaff: “Het is natuurlijk jammer dat hij ons verlaat, maar we hebben dit zeer open en op een respectvolle manier met elkaar besproken. Hij laat niet alleen een uitzonderlijke erfenis achter, maar ook een structuur die hij mede heeft opgebouwd. Natuurlijk gaan we hem missen - ook als persoon - maar we weten straks nog steeds wel hoe we een zeer snelle Formule 1-auto moeten bouwen.”

Geen garanties

Een andere mogelijke reden voor een voortijdig vertrek van Verstappen zou volgens sommigen de nieuwe motor zijn die in 2026 wordt geïntroduceerd. Red Bull heeft besloten zelf een power unit te gaan ontwikkelen, wat een totaal nieuw project is voor het team uit Milton Keynes, en daarmee niet geheel zonder risico. Mintzlaff: “We willen in 2026 blijven staan waar we nu staan: bovenaan. Natuurlijk zijn er geen garanties, maar we hebben bewezen dat we goed kunnen omgaan met grote regelveranderingen, en de andere teams is het de afgelopen drie jaar niet gelukt om het gat naar ons te dichten. Max zal dat ook hebben gezien. Het stemt mij in elk geval zeer positief voor de toekomst.”

“We zijn ook niet pas gisteren begonnen met de voorbereidingen voor 2026”, benadrukt hij. “Het bouwen van een eigen motor is een grote klus en een flinke uitdaging, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we deze stap aankunnen. Het is de volgende fase in de ontwikkeling van Red Bull.”

Mintzlaff spreekt in het artikel ook zijn steun uit aan teambaas Horner. Gevraagd of het team op de lange termijn succesvol met hem kan blijven, antwoordt hij: ”Daar ben ik van overtuigd. Het succes van het team komt bij hem op de eerste plaats. Hij is een zeer goede CEO.”