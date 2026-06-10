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Red Bull gunt Iwasa eerste Formule 1-training voor GP Barcelona

Reservecoureur Ayumu Iwasa mag vrijdag voor het eerst in de Red Bull RB22 stappen tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Isack Hadjar staat zijn plek af.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formule 1-teams zijn in 2026 nog steeds verplicht om vier keer per seizoen een rookie in de auto te zetten tijdens een vrije training. Beide coureurs van een team moeten dus twee keer hun bolide afstaan aan een invaller en een groot aantal teams heeft het Circuit de Barcelona-Catalunya gekozen om dat voor het eerst dit seizoen te doen.

Een van die teams is Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal heeft reservecoureur Ayumu Iwasa aangewezen om de eerste vrije training voor de GP van Barcelona-Catalonië voor zijn rekening te nemen. Voor de 24-jarige Japanner wordt het zijn zesde F1-training, nadat hij in de afgelopen twee seizoenen één sessie voor Red Bull en vier trainingen voor Racing Bulls heeft afgewerkt.

"Ik kijk ernaar uit om dit weekend voor het team te rijden tijdens VT1 in Barcelona", zegt Iwasa. "De vorige keer dat ik een F1-auto bestuurde, was vorig jaar in Abu Dhabi, dus het wordt een nieuwe ervaring voor mij met de nieuwe auto's en reglementen. Ik heb veel tijd doorgebracht in de simulator om me voor te bereiden en ik kijk ernaar uit om de baan op te gaan, zoveel mogelijk te leren en het team te helpen."

Enkele dagen na zijn eerste Red Bull-podium moet Isack Hadjar de eerste training overslaan.

Enkele dagen na zijn eerste Red Bull-podium moet Isack Hadjar de eerste training overslaan.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Waar Iwasa de kans krijgt om de eerste vrije training af te werken, moet een van de vaste coureurs zijn plek dus afstaan. Max Verstappen behoudt zijn plaats en dus moet teamgenoot Isack Hadjar enkele dagen na zijn podiumplaats in Monaco toekijken tijdens de eerste training in Barcelona.

"Het was een speciaal moment om in Monaco mijn eerste podium met het team te behalen", blikte Hadjar nog even terug op het vorige raceweekend. "De podia die we als team hebben behaald in de afgelopen races, tonen de geboekte progressie en zijn een geweldige beloning voor al het harde werk achter de schermen."

"We weten dat er nog veel werk te doen is en er veel te verbeteren valt als we op consistente basis vooraan willen blijven vechten. De terugkeer in Barcelona na de test zou ons een goed referentiepunt moeten geven voor aanvang van het weekend en is een goede kans om te zien hoeveel progressie we hebben geboekt."

Meer over VT1-invallers in Barcelona:

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