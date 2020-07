Red Bull: "Auto onvoorspelbaar, updates werken niet zoals verwacht"

Het was een beetje 'Jantje huilt, Jantje lacht' bij Red Bull afgelopen weekend. Op zaterdag voerde frustratie de boventoon, op zondag blijdschap - of na de schuiver van Verstappen misschien vooral opluchting. De podiumklassering is een fraaie meevaller voor het team uit Milton Keynes, maar neemt niet weg dat er nog veel werk aan de winkel is. Het gat met Mercedes is nog steeds zorgwekkend. "Of dat gat te dichten valt? Nou, het wordt in ieder geval moeilijk om ze te verslaan, maar het is eerst zaak dat we begrijpen wat er bij onszelf verkeerd ging", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie na afloop van de race.

Verschil tussen simulaties en het echte werk

"Als je eenmaal de goede richting te pakken hebt, kun je snel een aantal nieuwe onderdelen op de auto zetten. Maar daarvoor moeten we wel eerst begrijpen wat het voornaamste probleem met de auto is." Volgens Verstappen is Red Bull daarvoor op de goede weg, al heeft men het lek nog niet helemaal boven. "Er zitten wat afwijkingen in deze auto waardoor de RB16 niet altijd reageert zoals we verwachten. We werken er momenteel keihard aan om dat te doorgronden", voegt teambaas Horner toe in gesprek met onder meer Motorsport.com.

"Aerodynamisch klopt er iets niet helemaal. In sommige gevallen reageert de auto wel zoals verwacht, maar lang niet altijd. Dat moeten we natuurlijk aanpakken", vervolgt de Brit. Alhoewel hij het niet met zo veel woorden zegt, lijkt de correlatie tussen theorie en praktijk niet helemaal te kloppen. Des te meer omdat niet alle geïntroduceerde upgrades het beoogde effect hebben. "We hebben een aantal updates op de auto gezet die niet naar wens functioneren. In de basis hebben we best een aardige auto, maar niet alles blijkt overeen te komen met onze simulaties", bevestigt Horner. "Op bepaalde delen van het circuit zijn we nu al wel sterk, maar op andere delen verliezen we nog te veel tijd ten opzichte van Mercedes. In de race komt dat allemaal iets dichter bij elkaar, maar dat neemt niet weg dat wij het gewoon beter moeten doen."

'In de basis een goede auto'

Werk aan de winkel dus, al blijft Horner hoopvol. "Of we Mercedes nog kunnen achterhalen? Dat ligt er in eerste instantie aan of we het potentieel van de RB16 volledig kunnen benutten. Op dat vlak is er niet bijzonder veel nodig voor verbetering, aangezien we in essentie al een goede auto hebben. Alleen moeten we ervoor zorgen dat we deze situatie snel omdraaien." Het liefst nog voor de 'double header' in Silverstone, een baan waar Mercedes traditioneel sterk voor de dag komt. "We hebben afgelopen weekend heel veel en ook goede data verzameld over de auto. Het gaat er nu om dat we die data analyseren, de situatie begrijpen en dat snel omzetten in aanpassingen aan de auto. We hebben twee weken om de prestaties te verbeteren voor de race in Silverstone", ziet ook Horner de noodzaak van snelle oplossingen in.

VIDEO: De eerste kennismaking van Verstappen met de RB16