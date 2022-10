Red Bull en Aston Martin akkoord met FIA over straf budgetkwestie

Motorsport.com heeft vernomen dat de beide teams die schuldig bevonden werden aan het overtreden van het budgetplafond een akkoord bereikt hebben over de strafmaat met de mondiale autosportbond. Ze vallen allebei onder het Accepted Breach Agreement (ABA), waarmee ze toegeven dat ze inderdaad over de schreef gegaan zijn en de straf van de FIA formeel accepteren. Aanvankelijk zou er afgelopen weekend in Austin al meer naar buiten komen over de kwestie, maar de onderhandelingen werden stilgelegd vanwege het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

Red Bull Racing beging in 2021 een ‘kleine overtreding’ van het financiële reglement. Naar verluidt zou het gaan om een overschrijding van zo’n 1,8 miljoen dollar op het vastgestelde bedrag van 145 miljoen. Red Bull krijgt daarvoor een financiële én sportieve straf. Naar verluidt gaat het om een reductie van tijd in de windtunnel, waar de aero getest wordt, voor 2023. Als constructeurskampioen in 2022 krijgen ze toch al minder tijd dan alle andere teams in het kader van gelijkheid.

Red Bull was zelf overtuigd van haar onschuld en Christian Horner benadrukte vorige week nog dat zijn team ‘nul voordeel’ gehaald heeft uit het overschrijden van de gestelde limiet. Het overschrijden van de limiet zou vooral te maken hebben gehad met catering op de fabriek, het voeden van personeelsleden die niet onder het budgetplafond vallen, ziekteverlof en ontslagproblemen. Ook zou Red Bull de omgang met oude reserveonderdelen verkeerd ingeschat hebben, evenals het schuiven van materialen naar de demonstratie-afdeling van het team. Tot slot zou er sprake geweest zijn van een verschil van inzicht op belastingtechnische vraagstukken.

Gevraagd naar de kwestie rond de reserveonderdelen, verklaarde Horner dat het zou gaan om ‘een zevencijferig bedrag’ dat ineens meetelde voor het budgetplafond. Het is daarmee waarschijnlijk de belangrijkste factor in de overschrijding van de limiet. Horner stelt dat het team ook daarvan geen sportief voordeel van gehad heeft.

Aston Martin maakte alleen een procedurele fout en teambaas Mike Krack gaf eerder al aan dat men dicht bij een schikking was. Het team uit Silverstone zou slechts een financiële straf krijgen voor de gemaakte fouten.

De andere teams hebben met stevige taal laten weten dat de kampioenenformatie van 2021 zwaar gestraft dient te worden. McLaren-baas Zak Brown stuurde er zelfs een brief over naar de FIA terwijl Mercedes-topman Toto Wolff Horner beschuldigde van 'omgekeerde psychologie' omdat de Red Bull-teambaas zich in een slachtofferrol zou manoeuvreren.