Red Bull zoekt antwoorden over topsnelheid Mercedes: “Unraceable”

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was afgelopen weekend op het Autodromo Jose Carlos Pace in Interlagos niet te stoppen. Zelfs een diskwalificatie na de kwalificatie en een gridstraf van vijf plaatsen door een motorwissel weerhielden hem er niet van de winst te pakken. Met name de topsnelheid van zijn Mercedes was indrukwekkend, waardoor hij de ene na de andere concurrent kon oppeuzelen. Titelrivaal Red Bull keek er met gefronste wenkbrauwen naar. In Milton Keynes vraagt men zich al langere tijd af of het kampioensteam een slimme manier gevonden heeft om de topsnelheid te verhogen. Men verdenkt Mercedes ervan gebruik te maken van een flexibele achtervleugel. Dat bracht Max Verstappen ertoe om na de kwalificatie in parc fermé de vleugel eens te voelen, wat hem vervolgens op een fikse boete kwam te staan.

Er gaan geruchten dat Red Bull overweegt om een officieel protest aan te tekenen, maar dat gebeurde op Interlagos nog niet.

Red Bull gaat de situatie in elk geval wel uitgebreid analyseren en meer data verzamelen. Teambaas Christian Horner: “We dienen geen protest in naar aanleiding van deze race. Het is belangrijk om te achterhalen waar de snelheid vandaan komt. Uiteraard reden ze met een nieuwe motor. Ze rijden met Monaco-achtige downforce, en toen hij Max passeerde was hij die ronde bijna dertig kilometer per uur sneller. Dat is iets wat we moeten zien te begrijpen. Het is aan de FIA om de sport te besturen, dus wij hebben vertrouwen in hen, in hun tests en hun onderzoeken.”

Het feit dat Verstappen in de slotfase weinig kon uitrichten tegen zijn titelrivaal, verbaasde Horner dan ook niet: “De Mercedes was 'unraceable'. We hebben zo hard verdedigd als we konden. Max heeft zijn best gedaan, heeft hard geracet, maar hij had gewoon geen kans.”

Geen zorgen bij Mercedes over achtervleugel

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff maakt zich niet druk over een eventueel protest: “Deze sport draait er ook om de anderen geen voordeel te geven. Als ze een protest willen indienen, dan kan dat. En sceptisch zijn over de prestaties van je tegenstander is ook prima. Ik heb daar geen emotie bij, noch positief noch negatief. Het weekend was een achtbaanrit voor ons, daarom voelt de zege zoveel lekkerder.”

Video: Frijns geniet van Verstappen vs Hamilton: “Het is hard tegen hard”