Red Bull: Angst Hamilton dat wij F1 gaan domineren niet nodig

Dit Formule 1-seizoen staat er geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen. De renstal heeft op één race na alle races gewonnen en dat roept bij Mercedes-coureur Lewis Hamilton vraagtekens op over hoe lang de dominantie doorgaat. "Het enige wat ik kan doen, is optimistisch blijven, maar de Red Bull is zo ver weg", vertelt de Britse recordkampioen. "Ze zullen de komende jaren ver weg blijven." Red Bull-teambaas Christian Horner denkt echter dat de toekomst minder voorspelbaar wordt dan de 38-jarige rijder denkt. "We kunnen niet te veel in de toekomst kijken", vertelt Horner.

Horner haalt daarbij aan dat de windtunneltijd een doorslaggevende rol gaat spelen. Zijn team is pas sinds kort verlost van de straf na de overschrijdingen van het budgetplafond en wat de uitwerking daarvan is weet de Britse teambaas niet. "Ik denk dat heel wat kampioenschappen in de windtunnel worden gewonnen", verklaart de Red Bull-topman. "We hebben een goede auto, met een goede basis. We moeten blijven evolueren, maar richting de top van de ontwikkelingscurve worden de resultaten telkens wat minder." Volgens Horner is de logische vervolgstap dat de concurrentie nadert: "Het gaat allemaal dichter bij elkaar komen, maar dat motiveert ons team. Je kan zien dat niemand in ons team rustiger aan doet, ze zijn nog altijd volledig gemotiveerd."

Wat volgens Horner goed helpt in het gemotiveerd blijven is het feit dat het team op bepaalde momenten nog steken laat vallen, zoals in Brazilië vorig jaar. Destijds won George Russell zowel de sprint- als de hoofdrace "We moeten ons altijd blijven ontwikkelen", vertelt 50-jarige teambaas. "Ik denk dat we pijn hadden toen we de race [in Brazilië vorig jaar] verlieten, want onze performance was niet zo goed als we hadden gehoopt." De Red Bull-baas verklaart een jaar nadien ook hoe het komt dat de RB18 op het circuit van Interlagos niet op het gebruikelijke niveau was en dat dat ook de reden was waarom zij dit jaar vanaf moment één snel waren. "We kregen de set-up [vorig jaar] niet voor elkaar en daar hebben we kostbare lessen uit getrokken. Die konden we goed toepassen. We hebben de auto geprepareerd voor de race."

Die aanpak heeft Red Bull geen windeieren gelegd, ziet ook Horner. "We gingen weg met een pole, de winst in de sprint en in de Grand Prix en Checo [Perez] werd vierde en derde. Het was dus een heel sterk weekend."