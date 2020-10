'Ondenkbaar' dat Red Bull-teams verschillende motor nemen

In het verleden hebben de teams van Red Bull verscheidene keren met verschillende motoren gereden. Zo had Toro Rosso in 2018 al de beschikking over een Honda-motor, terwijl de hoofdmacht nog met een krachtbron van Renault reed. Maar ook daarvoor werd er vaker niet dan wel met dezelfde power unit gereden. In het huidige businessmodel vormt het hebben van dezelfde motor echter een belangrijk uitgangspunt. Hierdoor kan namelijk essentiële technologie, zoals de versnellingsbak en de achterwielophanging, worden gedeeld, wat kostentechnisch wel zo aantrekkelijk is. Horner sluit om die reden dan ook uit dat de beide teams vanaf 2022 weer met verschillende motoren gaan rijden.

“Het is min of meer een ‘twee-in-een scenario”, zegt Horner hierover. “Vanwege de gelijkenissen tussen de projecten en de integratie van de aandrijflijn is het ondenkbaar dat beide teams met andere motoren gaan rijden. Dat zou zorgen voor allerlei complexe zaken voor verschillende leveranciers. Het is verre van ideaal om voor beide teams een andere power unit te hebben.”

AlphaTauri-teambaas Franz Tost sluit zich aan bij de lezing van Horner. De formatie uit Faenza heeft recent nog de afdeling gesloten waar men eigen versnellingsbakken produceerde. “We willen niet een andere krachtbron dan Red Bull Racing gebruiken, omdat we het proces juist aan het stroomlijnen zijn”, aldus Tost. “Ik wil niet dat we bij AlphaTauri weer onze eigen versnellingsbak moeten ontwerpen, net als de complete achterwielophanging. We werken nauw samen met Red Bull Technology en op die ingeslagen weg willen we door. We willen om die reden zeker dezelfde motor hebben. We hebben jaren gewerkt om de huidige synergie met Red Bull Racing tot stand te brengen en hebben daarvoor dezelfde power unit nodig. We willen niet weer terug naar een situatie waarin beide teams met een andere krachtbron rijden en we de zaken niet kunnen gebruiken die zo belangrijk zijn voor beide teams.”

Horner hoopt dat Red Bull snel bekend kan maken met welke motor er vanaf 2022 gereden wordt. De voorkeur lijkt uit te gaan naar het in eigen beheer voortzetten van het Honda-project, al dan niet met ondersteuning van een externe partij, zoals AVL uit Graz. Maar een harde voorwaarde hiervoor zou wel zijn dat de ontwikkeling van de motor vanaf 2022 bevroren wordt, iets wat Ferrari gezien de huidige achterstand op motorisch vlak waarschijnlijk niet zal zien zitten. Mocht Red Bull om wat voor reden dan ook niet voor deze optie gaan, dan lijkt een terugkeer naar Renault voor de korte termijn de enige andere mogelijkheid.