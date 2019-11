Red Bull gaat voor agressieve bandenkeuze in Abu Dhabi

In Abu Dhabi zullen de Formule 1-teams hun laatste raceweekend van het jaar afwerken. In vergelijking met Interlagos, waar afgelopen weekend de spectaculaire Grand Prix van Brazilië plaatsvond, is de bandendegradatie een stuk lager op het Yas Marina Circuit. De baantemperatuur ligt er doorgaans ook lager omdat de race bij een ondergaande zon van start gaat en grotendeels onder kunstlicht verreden wordt.

Vergeleken met Ferrari en Mercedes kiest Red Bull voor een agressievere strategie. Het topteam neemt naast Toro Rosso en Williams als enige negen setjes rode softs mee per coureur. Max Verstappen en Alexander Albon beschikken daarnaast over drie keer de medium compound en een keer de witte band. De race begint om 14.10 uur Nederlandse tijd en geeft Verstappen de kans om voor het eerst in zijn carrière het kampioenschap op de derde plek af te sluiten.