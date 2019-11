Tech: Red Bull focust op 2020 met Ferrari-achtige voorvleugel

De reglementen veranderen tussen 2019 en 2020 nauwelijks, voordat het regelboek in 2021 volledig op de schop gaat. Dat houdt in dat de meeste - zo niet alle - teams kiezen voor een evolutie van de huidige wagen. Al het geld moet namelijk gestoken worden in de ontwikkeling van de gloednieuwe bolide voor 2021, aangezien dat seizoen ook het budgetplafond in werking treedt. Nu investeren moet zich ter zijner tijd uitbetalen.

Maar eerst staat er nog een seizoen 2020 op de rol. We hoeven door de relatief stabiele reglementen geen significante veranderingen of verrassende concepten te verwachten. Wel zijn de nodige teams al druk in de weer met het verbeteren van de bolide. In Brazilië was er heel wat nieuws te zien.

Meerdere teams experimenteerden met een nieuwe variant van de voorvleugel. Dat is logisch, aangezien deze elementen goed getest kunnen worden zonder dat de rest van de wagen invloed heeft op de resultaten. Middels sensoren en pitotbuisjes rond de vleugel en de wielen kunnen de engineers achterhalen hoe de luchtstroming verandert en of dit overeenkomt met de resultaten uit de windtunnel of CFD-tests.

In Brazilië testte ook Red Bull Racing met een nieuwe variant van de voorvleugel. De latere winnaars van de race kwamen in actie met een geheel vernieuwd design, gebaseerd op het concept waarmee Ferrari, Alfa Romeo en Toro Rosso al sinds de start van het seizoen in actie komen. Sindsdien hebben diverse teams hun oorspronkelijke concept aan de kant geschoven ten faveure van deze vormgeving, met een smal uiteinde bij de endplates.

Door het binnenste gedeelte van de vleugelelementen zo groot mogelijk te maken binnen de gestelde regels, kan de buitensectie (gele pijl) aanzienlijk versmald worden. De onderplaat buigt omhoog richting de endplates terwijl de bovenste elementen van de flappen naar beneden afbuigen. Zo ontstaat meer vrije ruimte voor de lucht richting de voorband. Deze vormgeving zorgt voor ‘outwash’, een luchtstroom die naar buiten gestuurd wordt. Middels deze stroming proberen de ontwerpers de negatieve impact van de werveling afkomstig van roterende banden tot een minimum te beperken. Gebeurt dit op de juiste manier, dan profiteert de rest van de wagen daar enorm van.

Red Bull experimenteerde eerder in het jaar nog met een andere vormgeving van de uiteinden van de flappen maar heeft nu gekozen voor een variant waarbij de bovenste flap helemaal tot onderaan doorloopt (groene pijl). Met zo’n ingrijpende verandering lijkt het erop dat het team wil ontdekken wat de beste manier is om in deze regio een sterke roterende luchtstroom te produceren.

Er zijn verschillende aspecten van belang wanneer een voorvleugel ontworpen wordt. Het gaat voornamelijk om de luchtstromingen die geproduceerd worden en de neerwaartse druk die men creëert. Deze welvende, smallere versie van de voorvleugel zorgt voor minder downforce maar dat is acceptabel zolang de balans met de rest van de wagen op orde is.

Daarin lijkt hem precies het probleem te schuilen waarmee Haas al het gehele jaar kampt. Ook de Amerikaanse formatie experimenteerde enkele races met een Ferrari-achtige variant van de voorvleugel. Romain Grosjean testte er in Amerika en Brazilië mee, al was er nog niet voldoende vertrouwen om het concept ook in de race te gebruiken. Haas hoopt hiermee wel in 2020 een groot deel van de problemen te kunnen verhelpen.

Haas VF-19 voorvleugel in detail Illustratie: Giorgio Piola

Bij Haas lijkt een gebrek aan balans ervoor te zorgen dat de coureurs de Pirelli-banden niet goed op temperatuur kunnen brengen en houden. En hoewel de voorvleugel een gezonde dosis downforce produceert, lijkt het niet in lijn te zijn met de rest van de bolide. De Amerikanen hebben gedurende het seizoen diverse upgrades voor de vloer en voorvleugel geïntroduceerd maar die lijken niet goed in samenspraak met de voorvleugel te werken. Dat is een van de redenen dat het team een compleet nieuw ontwerp heeft getest. De equipe kan veel leren van de problemen van 2019 in een poging om volgend jaar weer vooraan het middenveld mee te strijden.

Verklaard: Zo werkt de voorvleugel van een F1-bolide

Met medewerking van tech-expert Jake Boxall-Legge